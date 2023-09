El look más 'comfy' lo tiene Sara Carbonero con mallas, cárdigan beige y botas altas

Cuando llega el otoño, somos muchas las que optamos por prendas más sencillas, básicas y cómodas para descansar tras la rutina del día a día y del trabajo. Para muchas de las chicas que su trabajo consiste en ir a la oficina y ahora, tras el verano, se sienten un tanto perdidas a la hora de vestirse, lo ideal sería hacerse con un conjunto de pantalón de pinza y una parte de arriba elegante y sencilla, como el tres piezas de pantalón, chaleco y blazer de Rocío Osorno, una opción perfecta cuando no sabemos cómo vestirnos. Sin embargo, no es la única opción, pues con el entretiempo, podemos optar por prendas de transición, como las bermudas y este look de Amelia Bono de bermudas y camisa de rayas, una opción más casual pero que si añadimos unas Mary Jane y una blazer, podremos conseguir un look apto para un sinfín de ocasiones. Para el resto del tiempo o para un fin de semana relajado en casa, es habitual que escojamos prendas más anchas, cómodas y sencillas, como un chándal, unos pantalones baggy, un tank top o una sudadera bonita. Estamos de suerte porque esta temporada se llevan mucho las prendas relajadas, pues, desde 2020 existe una tendencia a llevar prendas que podemos usar tanto para el día a día como para estar por casa, sin perder ese toque elegante que requiere ir a trabajar. Sara Carbonero es una gran amante del estilo relajado y, para un fin de semana con amigos y familia, ha optado por un look de lo más sencillo compuesto por mallas grises, cárdigan beige, top blanco y botas altas.

Sara Carbonero tiene un estilo muy relajado y 'boho', que no es más que el uso de prendas anchas y con ese toque bohemio a partir de vestidos y faldas largas, como por ejemplo este vestido lencero que Sara Carbonero lucía hace un par de meses y que combinó con botas cowboy, un calzado muy característico de este estilo y que ella usa en un sinfín de ocasiones. Sin embargo, no es la única prenda que la celebritie usa en este tiempo, pues ella es una gran amante del tank top junto con pantalones largos, como estos pantalones de lino que Sara Carbonero llevaba con un tank top negro, un look muy versátil que podemos llevar tanto para el día a día como para cenas improvisadas junto con unas sandalias de tacón. Ahora sabiendo cómo es el estilo de Sara Carbonero, no nos extraña que haya optado por este look tan cómodo para darle la bienvenida al otoño, y es que el cárdigan es la prenda estrella de esta temporada de entretiempo, así como las botas altas. Sin lugar a dudas, un acierto absoluto que sigue la sintonía de una de nuestras celebrities favoritas.

Cárdigan abbie, de Slow love (32,99€)

Se trata de un look de lo más 'comfy' y sencillo para una tarde relajada.