Sara Carbonero tiene claro que este vestido lencero es uniforme (y moda) de madre para una tarde de fútbol con tu hijo

Los domingos para Sara Carbonero son de futbol, y más ahora como toda una madraza que no se pierde ningún partido de su pequeño Martín que es portero de un equipo de la cantera del Real Madrid. Y sin duda, es la madre más estilosa casa semana en las gradas y esta domingo nos lo ha vuelto a demostrar con este vestido lencero de nueva colección de su marca SlowLove, que no puede ser más bonito. Porque los vestidos lenceros vuelven cada primavera para convertirse en nuestro uniforme hasta otoño, y además, este de Sara Carbonero no puede ser más ideal, con ese toque boho que tanto le caracteriza. Pero no solo eso, con la bajada de temperaturas en Madrid, es perfecto para llevar con botas cowboy y ese cárdigan gordito de lana para no pasar frío. Aunque no solo Sara Carbonero, Victoria Federica, Violeta Mangriñán y Marta Sánchez también nos han dejado estilismos perfectos para disfrutar de San Isidro en Madrid este lunes.

El vestido más minimalista de todos, de marcado acento noventero y del que Kate Moss se convirtió en la mejor embajadora regresa por todo lo alto esta primavera. Así lo auguran firmas como Versace, Fendi o Givenchy y celebrities como Alexa Chung y ahora también Sara Carbonero con este diseño de su marca. Una de ellas sería el slip dress o vestido lencero. El mismo no solo está siempre presente en las colecciones o en las firmas, sino que regresa cada cierto tiempo reconvertido en tendencia absoluta y, según todo apunta, no lo vamos a dejar de ver esta primavera/verano 2023. Emblema de la década de los 90, asociado irremediablemente a modelos como Kate Moss y prenda base de la estética minimalista, este cómodo y fresquito vestido, que destaca siempre por sus finos tirantes spaguetti, tejidos de carácter ultrafemenino como el satén o la seda y detalles de encajes en escote o bajo. Y el de Sara Carbonero no puede ser más bonito.

Sara Carbonero con vestido lencero. @saracarbonero

Vestido lencero estampado, de Slow Love (89,99 euros)

Vestido lencero. SlowLove

Un vestido lencero estampado de Slow Love en tejido sostenible de escote pico con puntilla y tirantes finos que Sara Carbonero ya ha estrenado para un domingo de fútbol con su hijo.