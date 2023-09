Rocío Osorno tiene el look perfecto y en tendencia de Zara de tres piezas en camel que desearás llevar a la oficina cada día

Rocío Osorno hace unas semanas decía adiós al verano con un bikini en animal print que no dejó indiferente a nadie para dar paso a los looks más otoñales y perfectos para una noche con amigas, un día de recados por la capital o para el día a día en la oficina. Ella es toda una inspiración para muchas de sus seguidoras y amantes de la moda, quienes buscan en ella ideas a la hora de crear sus propios looks, ya que Rocío Osorno tiene un estilo de lo más sencillo, elegante y muy en tendencia, sumándose a las tendencias que van acorde a su personalidad. Para el día a día, la influencer opta por prendas más casuales, como por ejemplo este mini vestido floral que Rocío Osorno combinó con un chaleco y botas cowboy -el calzado por excelencia cada otoño e invierno-, y es que ella busca la comodidad ante todo, ya que, por su trabajo, siempre está en movimiento. Sin embargo, para ocasiones más especiales, busca looks un tanto más elegantes y sofisticados, como este vestido de su firma, Rocío Osorno, de estampado floral en tonos amarillos, azules y naranjas de corte midi, una opción perfecta para ser la invitada ideal en bodas este otoño. Ella sabe vestir acorde a cada ocasión, mostrándonos todas las posibilidades que puede tener una prenda y es que, dependiendo de los accesorios que usemos, podremos hacer que un mismo look sea apto tanto para la oficina como para una cena con amigas, como este 'total look' compuesto por tres prendas en camel de Zara que lucía en el día de ayer Rocío Osorno.

La influencer es una gran amante de Zara, y es que son muchas las veces que enseña a través de sus redes sociales prendas de dicha marca, como por ejemplo este vestido negro que Rocío Osorno nos mostraba hace unas semanas, un modelo midi y muy básico y elegante que, añadiendo unos accesorios, lo podemos convertir en uno mucho más sofisticado. Por ejemplo, en el día de ayer, Rocío Osorno nos mostraba un 'total look' camel de Zara compuesto por pantalones de pinza anchos y muy cómodos, así como un chaleco -la prenda más estilosa de la temporada- y una blazer de corte oversize. Se trata de un look muy sencillo apto para ir a la oficina que podemos combinar con unas Mary Jane o unas sneakers pero que, si queremos usar el mismo look para ocasiones más especiales, podemos modificar el calzado y añadir unas sandalias de tacón y un bolso mini. Como accesorios, puedes ponerte unos maxi pendientes y un labial rojo. Se trata, por tanto, de un look muy versátil y atemporal que no te querrás quitarte este otoño.

Blazer oversize, de Zara (69,95€)

Blazer oversize Zara

Chaleco fit clásico, de Zara (29,95€)

Chaleco fit clásico Zara

Pantalón pinzas, de Zara (39,95€)

Pantalón de pinzas Zara

Se trata de un look perfecto para ir a la oficina pero que, si lo combinamos con otros accesorios y calzado, podremos crear uno para una ocasión más especial.