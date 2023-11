El look más cómodo para tu escapada de fin de semana nos lo ha enseñado Amelia Bono con sudadera y leggings deportivos

Amelia Bono siempre nos da lecciones de moda para vestir a la última y estar en sintonía con las tendencias del momento. De la misma manera que nos ha enamorado con sus looks de vaqueros campana o faldas de brillos, esta vez nos ha inspirado para hacernos la maleta de este fin de semana con un estilismo de lo más deportivo y cómodo. Y es que es el perfecto si tu destino es la montaña, el campo o simplemente recorrer una ciudad. Porque esta propuesta es una demostración más para determinar que se puede salir de casa sintiéndote guapa y confortable. Cuando decimos que Amelia Bono es una experta en moda, nos referimos a que con tan solo ver su look para ir al gimnasio nos podemos solucionar el outfit del día. Porque lo que está claro es que las sudaderas y los leggings deportivos se pueden extrapolar de un estilo comfy a otro más casual o effortless. Estamos seguros de que Vicky Martín Berrocal combinaría esta sudadera con un vaquero de brillos para crear ese contraste que tanto le gusta tener en su armario. O, incluso, es muy probable que Paula Echevarría repita su estilismo de leggings y botas después de ver el Instagram Story de la celebrity.

La combinación tradicional y sencilla que nos ha mostrado Amelia Bono es todo lo que necesitamos para disfrutar de nuestra escapada de fin de semana con nuestra familia o mejores amigos. Y para aquellos que no se mueven de su ciudad, también es el look ideal para motivarse e ir a hacer running o ejercicios en casa. Porque aunque sea sábado y nos cueste un poco más salir de la cama, Amelia Bono ha convencido a todos sus seguidores (y nos incluimos) para que aprovechen el día con el conjunto deportivo. Además, la celebrity es inteligente y sabe que muchos de nosotros estamos agotados de recorrer las tiendas por los descuentazos del Black Friday, por lo que no puede haber un estilismo más acertado que este que nos ha enseñado.

Amelia Bono con look deportivo. @ameliabono

Amelia Bono siempre nos ofrece las mejores soluciones estilísticas para sobrevivir a los días. Esta vez lo ha hecho con este look deportivo que nos ha motivado a escaparnos el fin de semana o, incluso, a hacer ejercicio (que no estaba previsto).