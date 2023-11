Amelia Bono ha conseguido que las chicas más modernas se vayan directas a Zara para comprar la falda de brillos que se pondrá de moda esta Navidad

Amelia Bono no para de crearnos nuevas necesidades y esta vez lo ha vuelto a hacer, pero justificadamente. Cuando pensábamos que las prendas de brilli brilli solamente estaban hechas para la noche, la celebridad nos ha mostrado un estilismo de día con una falda de brillos de ensueño. Y lo ha combinado de la manera más casual para que todas nosotras le podamos replicar el look: jersey gris, botas altas y abrigo maxi en negro y joyas plateadas. Y decimos que se lo podemos replicar muy fácilmente porque esta falda mini cruzada la puedes encontrar en Zara (a muy buen precio) y el resto de piezas son básicas en tu armario de otoño e invierno. ¡Por lo que no hay excusas! Amelia Bono ya nos conoce y sabe que las chicas más pijas se van a obsesionar con esta prenda con la que podrás ir cómoda y guapa. Porque el secreto de esta falda es que tiene un pantalón, un añadido que nos encanta.

Después de ver la falda de lentejuelas que lució hace pocos días Vicky Martín Berrocal, no tenemos ninguna duda de que también se acercará a esta tienda de marca española a agotar la falda de brillos. Amelia Bono nos ha hecho un (gran) favor en mostrarnos este outfit para inspirarnos en el nuestro para la cena de Navidad, Nochebuena o Nochevieja. O incluso, para dejar con la boca abierta a nuestros compañeros del trabajo en la cena de empresa. Y la funcionalidad de esta falda de brillos no se limita a estas fechas, sino que una vez la tengas, empezará a formar parte de tu repertorio de fondo de armario diurno y nocturno. Además, existen muchas fórmulas para lucirla: con sudaderas y tus zapatillas favoritas de la temporada, americanas y camisetas básicas o chaquetas de cuero y biker boots.

Falda cruzada de brillos, de Zara (26 euros)

Falda cruzada de brillos. Zara

Ahora pensarás que es imposible seguir vistiendo bien sin que tengas esta falda de brillos de Zara. Por eso es importante que no pierdas el tiempo y te acerques a tu tienda más cercana para hacerte con ella.