Amelia Bono tiene el look que nunca falla: blazer negra, jeans oscuros y sneakers blancas

Cuando llega el otoño, muchas amantes de la moda no saben qué ponerse en su día a día, pues se trata de una estación de entretiempo entre el verano y el invierno, por lo que es difícil acertar con los looks. Por ello, es muy común que recurramos a aquellas prendas básicas, sencillas y atemporales, siendo fieles al concepto de 'armario cápsula'. Prendas como la gabardina, los pantalones de pinza o los clásicos vaqueros, los jerséis de lana, las blazers y, en cuanto al calzado, los mocasines y las sneakers blancas. Teniendo todas estas prendas podremos crear un sinfín de looks añadiendo determinados accesorios y otras prendas en tendencia, dependiendo de la ocasión, claro está. En este sentido, Amelia Bono es la reina de los looks cómodos, sencillos y elegantes, pues en sus redes sociales nos muestra cómo ella combina y crea sus outfits en el día a día. En el día de hoy, Amelia Bono ha subido un post en su instagram muy feliz en el que se luce unos pantalones vaqueros grisáceos, un jersey de lana burdeos y una clásica blazernegra, tal y como ha llevado estos días Eugenia Silva. Con estas prendas, podríamos crear un look muy formal y elegante pero, sin embargo, ella ha querido añadir unas sneakers blancas para darle un toque más desenfadado y cómodo.

Amelia Bono sabe cómo lucir perfecta para todo tipo de ocasiones, y es que ella tiene un estilo de lo más sencillo, elegante y muy sofisticado, apostando, en la mayoría de las ocasiones, por prendas básicas y atemporales, aunque sí es cierto que se suma a aquellas tendencias que van acorde a su estilo. Es una gran amante de las faldas midi y, durante estas vacaciones de verano, nos lo ha demostrado, pues la hemos visto lucir esta prenda durante sus vacaciones en la playa, como por ejemplo esta falda midi de Oysho que Amelia Bono combinaba con un tank top negro, creando así un outfit muy cómodo y elegante. Sin embargo, de cara al otoño y al invierno, Amelia Bono apuesta por vaqueros y blazers, ya que son prendas de fondo de armario que no pasan de moda y a las que le puede añadir otras en tendencia como son las sneakers o las bailarinas. Sin lugar a dudas, se trata de un acierto absoluto el de Amelia Bono con este look todoterreno para el día a día.

Zapatillas samba OG, de Adidas (120€)

Zapatillas Samba Adidas

Un look todoterreno ideal para aquellos días ajetreados.