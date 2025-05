El look más cómodo para viajar se lo ha llevado Sara Carbonero a París y es de Zara

Que Sara Carbonero no se pierde uno de los partidos de sus hijos no es ninguna novedad, y casi a tiempo de terminar la temporada ahí sigue ella al pie del cañón como la madraza que es. Este finde semana la periodista a puesto rumbo a la Normandía francesa para presenciar otro de los torneos de fútbol de los que su pequeño es parte, y ¿por qué no aprovechar el puente de mayo para hacer una visita en la ciudad del amor y de las luces, París?, pues eso es justo lo que ha hecho esta junto al equipo de madres. Y es que como Audrey Hepburn en 'Sabrina' decía, 'París es siempre una buena idea' y nosotras no podemos estar más de acuerdo.

Nos encanta ver a influencers y famosas irse de viaje, ¿por qué?, ni más ni menos que para coger ideas de sus estilismos y llevarlos a nuestro terreno. Con el verano a la vuelta de la esquina y nuestra mente con muchas ganas de vacaciones no hemos podido pasar por alto el look perfecto para nuestra próxima escapada, sí, te estamos hablando del estilismo que ha elegido Sara Carbonero para recorrer los jardines de Versailles en este puente de mayo, y lo mejor de todo, es de Zara y aún está disponible, así que toma nota.

El look de Sara Carbonero perfecto para viajar esta primavera

Si hay algo que buscamos a la hora de viajar ya sea en coche, tren o avión es la comodidad en nuestra vestimenta. Atrás quedaron esos looks incómodos que te hacían de todo excepto disfrutar del viaje, ahora la clave está en apostar por prendas anchas, ligeras y con libertad de movimiento, todas estas características se pueden englobar en el look que ha elegido Sara Carbonero para su primer día en Francia.

Sudadera oversize efecto lavado, de Zara (19,95 euros)

Sudadera oversize efecto lavado. Zara

Una parte de arriba ideal para estos días de entretiempo gracias a su manga tres cuartos. La caída recta y amplia le dan ese aire tan cómodo, ideal para cualquier viaje.

Pantalón ancho efecto lavado, de Zara (19,95 euros)

Pantalón ancho efecto lavado. Zara

Unos pantalones de tiro medio y pernera ancha a juego son el combo perfecto que te llevarán con estilo a cualquier viaje y con los que recorrer la ciudad cuando tengas recados que hacer.

El look de Sara Carbonero para viajar. @saracarbonero

Sara Carbonero ha completado este look tan cómodo y casual, con unas zapatillas blancas de plataforma y una mochila negra a la espalda. Así que ya sabes si tienes una escapada a la vista haz como la periodista e invierte en prendas que te lleven a cualquier lugar con tanto estilo como comodidad.