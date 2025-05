Ayuso apuesta por el uniforme que nunca falla para una tarde en los toros: blazer y vaqueros

El puente de mayo está siendo más trabajo que descanso para Isabel Díaz Ayuso. Si ayer por la mañana la veíamos con un look muy español, compuesto por blusa amarilla y falda roja para celebrar el Dos de Mayo (Día de la Comunidad de Madrid) y con la amenaza constante de lluvias y tormentas en la capital presente nada estaba asegurado. Pero los actos en su agenda no acabaron ahí. La Presidenta de la Comunidad, una asidua a las corridas de toros en la Plaza de las Ventas, no pudo faltar a su cita con la gran corrida goyesca, una de las más emblemáticas del calendario taurino madrileño.

La corrida goyesca, que se celebra coincidiendo con las Fiestas del Dos de Mayo, es una tradición recuperada hace ya una década para rendir homenaje al legado cultural de Francisco de Goya, quien inmortalizó el universo taurino en su obra. En esta jornada tan especial, toreros, subalternos y personal auxiliar se visten con trajes inspirados en la moda del siglo XVIII, recreando fielmente el ambiente de la época. El festejo comienza desde primera hora: a las doce de la mañana tiene lugar el popular Concurso de Recortes con participantes también ataviados al uso goyesco. Y la tarde, como manda la tradición, es puro espectáculo.

El look de Ayuso para una tarde de toros

La Plaza de Las Ventas se engalanó con sus mejores galas, y antes de que diera comienzo la faena, el público disfrutó del desfile de carruajes goyescos, desde la plaza de Manuel Becerra, en el que viajaban personajes vestidos de época, así como la actuación del Escuadrón a Caballo y la Banda de Cornetas y Tambores de la Policía Municipal.

Por supuesto, Isabel Díaz Ayuso, estuvo a la altura de las circunstancias, y nosotras no pudimos dejar de fijarnos en su segundo look del día, un estilismo que se podía denominar como el combo infalible de la primavera: blazer y vaqueros. Un look mucho más relajado pero igual de estiloso que el de la mañana, que equilibra tradición y modernidad. La chaqueta, en un sofisticado tono azul marino con doble botonadura y de silueta estructurada, acompañaba a unos vaqueros rectos de color negro combinados con cinturón de hebilla dorada y camiseta negra, una mezcla de básicos que nunca falla. En los pies, unas botas negras, cómodas y sobrias fueron el complemento perfecto tanto para el clima de ayer en la capital como para una tarde en Las Ventas.

Isabel Díaz Ayuso en la corrida de Las Ventas. Gtres

Una vez más, el estilo de Ayuso vuelve a estar en lo más acertado demostrando que no solo conoce los códigos del vestir madrileño como nadie: sobriedad, autenticidad y una pizca de orgullo castizo, sino que además cada día reafirma nuestra teoría de que a día de hoy es una de las políticas con mejor gusto y estilo del panorama.