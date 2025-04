Estas son las zapatillas más bastas de Sara Carbonero para una tarde de fútbol con sus hijos

Sara Carbonero es toda una madraza, y por eso no se pierde ningún partido de sus hijos. Además de caracterizarse con un estilo boho chic, Sara Carbonero es toda una amante del calzado. Desde las botas cowboy más saciadas en todas las estéticas o colores hasta las zapatillas que más han marcado tendencia a lo largo de los últimos años. Hablamos de las míticas y cómodas de la firma española Hoff o las ON en colaboración con Loewe, sin pasar por desapercibido todo el repertorio que nos ha mostrado en cada estilismo de Converse. Esta vez sí que dejamos atrás sus favoritas, por estas nuevas muy bastas que aúnno hemos descubierto de donde son.

Porque si el fin de semana apostaba por un modelo de toda la colección de Converse que tiene en su armario, ahora lo ha hecho con este modelo con la suela blanca muy basta, y con tonos rosados. Aunque tengamos un gran abanico de alternativas para combinar estas zapatillas de plataforma, Sara Carbonero ha seguido su estilo effortless y casual para un día de partido. Porque solo ella puede darle todo el estilo del mundo a un look más casual y chandalero.

El look de Sara Carbonero para ver a sus hijos jugar al fútbol

Unas zapatillas bastas que Sara ha combinado con un pantalón de chándal y una cazadora vaquera, para un look primaveral de madre futbolera. Puede que la gabardina sea considerada por muchas expertas en moda como la prenda estrella del entretiempo, pero no hay duda de que la chaqueta vaquera lleva tiempo reclamando ese mismo título, y Sara Carbonero lo tiene claro tanto en sus looks más boho como en los casuals como este. Porque la cazadora vaquera es la chaqueta por excelencia de la primavera.

Sara Carbonero. @saracarbonero

Atrás quedaron los tiempos en los que únicamente teníamos al alcance las chaquetas vaqueras entalladas protagonizadas, únicamente, por la tela que les da el nombre, con bolsillos delanteros y tono azul índigo, ahora la oferta es realmente variada según forma, estilo o fit.