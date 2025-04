Sara Carbonero es la reina del arte de vestir a capas en primavera con el toque más boho

Sara Carbonero es la reina del boho, eso ya lo sabíamos, pero ahora también es la reina del arte de vestir a capas en primavera, como nos ha demostrado con su look para ir a una sesión de fotos. Sara Carbonero es la reina de los estilismos boho y nuestra particular musa. No cabe duda de que la periodista madrileña se siente muy afín a este estilo sin importar la época del año, cuando algunos pueden pensar que los estilismos bohemios están reservados para los días de primavera y verano, Sara Carbonero demuestra una y otra vez que esta primavera 2025 es el momento clave para seguir luciendo nuestros looks bohemios favoritos.

Un look a capas que Sara Carbonero ha elevado a boho con estos complementos: el bolso, y el sombrero. Sara Carbonero nos ha dejado este outfit básico con su complemento fetiche, el sombrero. Todas tenemos ese accesorio fetiche que siempre logra elevar nuestros estilismos y del que nunca queremos separarnos. Un pañuelo, una diadema, unos pendientes más especiales. En el caso de Sara Carbonero, esa pieza es el sombrero. Solo hace falta observar su perfil de Instagram para corroborarlo. La periodista no duda en añadirlo a sus looks, ya sea en primavera, verano o invierno, para aportar ese toque chic que siempre es necesario hasta de noche. Porque aunque a priori pensemos que el sombrero en un complemento unido a los estilismos de día, Sara Carbonero nos ha demostrado como lucirlo con un look boho y elegante.

El look a capas de Sara Carbonero

Si pensamos en su armario nos lo imaginamos como el paraíso de las cool girl, un lugar donde los vestidos vaporosos, los sombreros de fieltro y los accesorios más setenteros están más que presentes. Este inicio de vuelta al trabajo después de Semana Santa hemos visto a Sara Carbonero en una sesión de fotografías para una marca con el look casual, boho, a capas, perfecto para la primavera.

Un look en el que la periodista ha combinado vaqueros anchos con cinturón, camiseta gris, camisa blanca oversize encima abierta, y un abrigo de paño azul marino. Como decíamos, los complementos estrella del outfit boho son el sombrero, y el bolso.