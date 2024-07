El look más marinero de Naty Abascal con camisa de hombre bordada y la falda estampada

Naty Abascal es la reina de la elegancia a sus 81 años y así lo ha demostrado con esta fotografía con su amigo el estilista Manuel Zamorano y los dos a conjunto con una camisa de su marca. Como ya vamos viendo durante una larga temporada, Naty Abascal adora los conjuntos de dos piezas con estampados originales. Recordemos el conjunto más boho que hasta lo podrían llevar las influencers portuguesas. Esta noche ha lucido un precioso traje de chaqueta y pantalón de efecto satinado con un estampado de lo más personal. No cabe duda de que es toda una experta en moda, por ello se ha decantado por los colores que mejor le sientan y que son tendencia en este verano y nos lo ha vuelto a demostrar con esta falda estampada que ha combinado con la camisa de hombre bordada con detalles marineros. Un estilismo con el que Naty Abascal derrocha todo el glamur al que nos tiene acostumbradas, mezclando estampados, tejidos y colores.

Una camisa que Manuel Zamorano detalla así en su cuenta de Instagram: "Os presento una prenda a la que he dedicado mucho tiempo y cariño… La camisa de lino rústico “Mil mares” es muy especial para mí. No solo porque está hecha con un material increíblemente cómodo, sino porque cada uno de los motivos marinos bordados ha sido diseñado por mí con mucho cariño. ¿Qué hace única a esta camisa? Lino rústico de alta calidad que se siente genial en la piel con bordados hechos a mano con detalles marinos que adoro. Cada camisa se confecciona bajo pedido, especialmente para ti. Crear piezas exclusivas por encargo me permite asegurarte que cada camisa sea única, hecha con dedicación y atención al detalle. Quiero que te sientas especial cuando la lleves puesta, sabiendo que tienes una prenda especial". Y viendo el look que se ha marcado Naty Abascal, no podemos estar más de acuerdo en que es una prenda única.

Naty Abascal con camisa bordada. @natyabascal

Camisa Fluid Sea, de Viman París (120 euros)

Una camisa de hombre con la que Naty Abascal ha vuelto a dar una lección de estilo como solo ella sabe.