El look más rompedor de María Pombo con chanclas para su cita con Olivia Palermo y Gigi Hadid en Nueva York

Havaianas y Gigi Hadid anuncian el lanzamiento de su esperada colaboración, que verá la luz este verano a nivel mundial. A comienzos de año, la reconocida marca de chanclas brasileña nombró a la supermodelo como su nueva embajadora global y rostro de campaña, reforzando así su estrategia de expansión internacional y consolidando su presencia como marca lifestyle de referencia. Ahora, Gigi da un paso más al unirse como directora creativa en una colección cápsula exclusiva con diseños que celebran el espíritu del verano. Y María Pombo no se ha querido perder este evento en Nueva York.

María Pombo ha vuelto a demostrar por qué es una de las influencers más seguidas y estilosas del panorama nacional. La madrileña viajó hasta Nueva York para asistir al esperado lanzamiento de la colaboración entre Havaianas y Gigi Hadid, un evento que reunió a rostros conocidos del mundo de la moda y las redes sociales en un ambiente relajado, veraniego y cargado de estilo. Con lo nuestra influencer patria nos deja claro que está afianzando ese papel internacional, dejando los eventos en España, en los que en los últimos meses estamos viendo mucho más a su marido y a sus hermanas.

El look más cañero de María Pombo en Nueva York

Para la ocasión, María apostó por un look relajado pero con mucha personalidad, ideal para una presentación estival en la Gran Manzana. La pieza protagonista de su outfit fue una gabardina de piel marrón, de corte clásico y acabado brillante, que aportaba un toque sofisticado y rompía con la estética puramente veraniega del resto del conjunto. Debajo, lucía una camiseta blanca básica con estampado negro, que aportaba frescura y funcionaba como base neutra perfecta, y unos pantalones de lino de corte fluido, que añadían ligereza y movimiento al conjunto. En los pies, la influencer se mantuvo fiel al espíritu del evento con unas chanclas Havaianas, el calzado estrella de la temporada, demostrando que la comodidad y el estilo no están reñidos.

María Pombo junto a Olivia Palermo en Nueva York. @mariapombo

El toque final lo puso con un bolso blanco de tachuelas, que aportaba un guiño rockero y trendy al look, elevando el conjunto y reafirmando su dominio de las mezclas inesperadas. En cuanto al beauty look, María optó por una melena suelta con ondas naturales y un maquillaje luminoso que potenciaba su bronceado. Una vez más, Pombo ha sabido interpretar a la perfección el dress code de un evento internacional sin perder su esencia, fusionando piezas clave de entretiempo con básicos estivales. Un look que demuestra que el estilo no depende de la estación, sino de saber jugar con las prendas adecuadas.