El look de la venganza de Melody para romper su silencio como toda una diva tras quedar antepenúltima en Eurovisión

Melody ha vuelto a aparecer en público y, como era de esperar, no ha pasado desapercibida, y tampoco con su look. Si a España la vimos regresar en chándal, muy al estilo Chenoa, después de dejar plantada a la delegación española, ahora ha dado la cara con un look de la venganza de toda una diva. Aunque la rueda de prensa no ha dado inicio hasta las 16:00h, la expectación era máxima desde primera hora de la mañana, y la cantante ha posado minutos antes para los medios en un gesto que parece decirlo todo: no piensa esconderse.

Al contrario, ha apostado por el poder de la imagen para convertir su regreso en una declaración de intenciones. Y lo ha hecho con un estilismo que ya muchos han bautizado como el look de la venganza. Porque siempre lo decimos, la moda también habla, y en estos casos, mucho más. Melody ha lucido un conjunto naranja, el color de RTVE y del éxito. "Tenía muchas ganas de que llegara este momento, me sorprende la que se ha liado y que haya esta expectación".

El look de la reaparición de Melody tras Eurovisión

Tras quedar antepenúltima en la clasificación, muchos esperaban un perfil bajo o incluso el silencio de la artista. Pero Melody ha optado por responder como mejor sabe: haciendo ruido. Y aunque aún no ha dicho una sola palabra, su look ya habla por ella. La sevillana ha apostado por lucir un conjunto naranja de crop top de manga larga con hombros marcados y falda midi con apertura en el lateral que ha combinado con unos zapatos de tacón alto en rayas negras y blancas.

El look de Melody. Gtres

El estilismo de Melody en Eurovisión 2025

Recordamos el vestuario con el que Melody quedó penúltima en Eurovisión 2025 llevaba la firma del diseñador Gustavo Adolfo Tarí. Se trataba de una propuesta pensada para potenciar su imagen de diva contemporánea sobre el gran escenario europeo. Una de las piezas clave era un body de pedrería espectacular, con más de 15.000 cristales, con flecos, brillos y un intenso protagonismo del color plata". "Está lleno de artesanía, que es mi fuerte. Se ha hecho en dos semanas, desde que empezamos a confeccionar. Calculo unas jornadas de 14 horas durante 14 días, es decir, unas 196 horas de trabajo. Y en algunos momentos fuimos hasta cinco personas trabajando al mismo tiempo”, explicaba el diseñador.

Melody, con la fuerza de un huracán sobre el escenario de Basilea en la primera semifinal de Eurovisión 2025 RTVE

Comenzado con un vestido negro de volantes que reinterpreta la tradicional bata de cola andaluza, una conexión directa con las raíces sevillanas de la cantante. De silueta estructurada, sus volúmenes evocan las espinas de un rosal, en alusión a la letra de la canción, que se completa con un sombrero cordobés de ala ancha que aporta un aire de sofisticación.