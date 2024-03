El look de Violeta Mangriñán en las Fallas de Valencia es el que nosotras vamos a llevar esta primavera a la oficina

Violeta Mangriñán no podía faltar como buena valenciana este año en las Fallas, aunque haya sido una visita exprés. Pero como siempre, la influencer ganadora del Ídolo Lifestyle del año, nos ha dejado un look para copiarle esta primavera 2024 para ir a la oficina. Si el otro día era con una falda vaquera, ahora es con un estilismo con vaqueros de lo más clásico, que todas tenemos en el armario. Violeta Mangriñán lo ha vuelto a hacer, y no, no es agotar la camiseta más hortera de Zara Kids, aunque no le gustara nada ayer que la denomináramos así. Lo que ha conseguido hoy la influencer valenciana es que rescatemos de nuestro armario la falda vaquera que el año pasado no nos quitábamos y que este aún no nos habíamos puesto. Y ahora lo ha hecho con este estilismo clásico para ir a la oficina en primavera, que ella sabe llevar con el máximo estilo con vaqueros de tiro alto y blazer oversize. En el año 1872, un inmigrante de origen judío en Estados Unidos procedente de Baviera llamado Levi Strauss, y su socio comercial, Jacob Davis, se asociaron para comercializar ropa de trabajo con esta tela, a la otros llamaban “mezclilla”. En el año 1962 salieron al mercado los primeros vaqueros de la marca Lois. Desde entonces, los vaqueros no faltan en el armario de las mujeres que mejor visten.

Hay de muchos tipos, colores, tiros y estampados, pero sin duda el vaquero recto de tiro alto es el que mejor sienta a todo tipo de mujeres y por eso se ha convertido en el favorito de todas las madres. Pero aunque parezca fácil, encontrar el perfecto no lo es. Pero parece que Violeta Mangriñán ha dado con todos los vaqueros que mejor sientan como hizo el otro día con unos de Levi's después de lucir la falda denim más estilosa. El regreso de los jeans rectos que se rumorea desde hace un par de temporada; se convierte en una certeza en la primavera-verano de 2024. Los pantalones de mujer vaqueros se llevan muy amplios, tanto que pueden confundirse con faldas largas, de talle alto o bajo. Y Violeta nos lo demuestra con estos de tiro alto y claritos que no puede quedar mejor con una americana de esas anchitas.

Para cualquier 'fashionista' que se tercie, poseer un buen armario cápsula es un básico del que no puede prescindir. Dentro de esos diseños esenciales es posible encontrarnos con esos vaqueros que nos quedan de muerte, con la camisa blanca que nos salva de mil y más dramas y con el clásico e infalible LBD, la blazer oversize no puede fallar como demuestra Violeta aunque esta primavera las americanas que marquen la cintura sean más tendencia.