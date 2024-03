Victoria Federica termina el invierno con los vaqueros más anchos para una tarde con amigos

Victoria Federica termina el invierno con un look casual de esos que tanto le gustan y tanto representan su estilo, unos vaqueros anchos de tiro bajo con jersey de lana. Y lo ha hecho para una tarde con amigos en casa de los influencers Tomás Páramo y María García de Jaime, con sus hijos, que por lo que ha puesto el influencer, "la echaban mucho de menos". Recordemos, que la hija de la Infanta Elena está en pleno rodaje de 'El Desafío' junto a Lola Lolita, y por eso tienen mucho menos tiempo para acudir a eventos, viajar o disfrutar de los amigos, como hacían meses atrás. Porque si tiramos de memoria, creo que nunca habíamos visto tanto tiempo a Victoria Federica sin irse de viaje, estando en Madrid. Pero volviendo al estilismo, ha querido terminar el invierno y antes de dar la bienvenida a la primavera que empieza mañana con un estilismo de esos que tanto representa su estilo. Una estética Y2K que a la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar, le encanta. Y para enseñar abdominales esta vez ha optado por unos vaqueros cargo de tiro bajo, muy bajo, junto a una camiseta de tirantes crop con unos manguitos de punto en color gris.

Porque si hay algo que le sobra a Victoria Federica en el último año es todo ese rollazo Motomami lejos de su estilo más pijo de Cayetana madrileña que ya ha dejado atrás. Victoria Federica se hace mujer, le gusta la moda y ser toda una influencer en redes sociales y nos lo ha dejado claro con este estilismo de lo más actual. Pero no solo un estilismo con vaqueros de tiro bajo, Victoria Federica nos ha dejado claro que esta primavera hay que volver a lucir los vaqueros más claritos como los suyos. Algo que nunca falla en el armario de todas son los vaqueros. La prenda más versátil, fácil de combinar y cómoda, capaz de ser parte de un look formal e informal. Victoria Federica en los últimos años se ha convertido en uno de los mayores referentes de estilo. Una nueva influencer que se sitúa entre una de las caras más habituales entre los front rows más top e importantes de las semanas de la moda, pero ahora nos ha dejado este look desde casa de su amiga.

Victoria Federica. @tomasparamo

Lo que está claro es que echamos de menos los looks de Victoria Federica en eventos y viajes desde que está rodando con Antena 3 'El Desafío', esperamos que en Semana Santa sí que se pueda escapar a su querida Andalucía para inspirarnos con esos primeros estilismos de primavera como solo ella sabe hacer.