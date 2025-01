Los looks más aclamados de la Reina Letizia para la Pascua Militar de cada 6 de enero

El primer look de la Reina Letizia en 2025 será un año más en la Pascua Militar de este lunes 6 de enero. Sin duda es uno de los actos más esperados del curso, y en el que ponemos muchas expectativas en el estilismo de la monarca, aunque un año más ha sido la más austera en cuanto a su vestuario. Como todos los años, el portal UFO No More ha publicado su informe sobre el gasto de las 'royals' europeas en moda durante 2024. Entre los datos más curiosos destaca el caso de Doña Letizia que es la 'royal' que más prendas estrenó el pasado año. Sin embargo, también es de las que menos dinero invirtió en su vestuario. Veremos si para esta Pascua Militar estrena modelito, o repite.

Como cada año el Día de Reyes es de lo más especial en la Casa Real española por la Pascua Militar. Como cada 6 de enero, alrededor de las 11:30 horas, tendremos un nuevo look de la Reina Letizia, este año acompañada de nuevo por la Princesa Leonor con su uniforme militar. Se celebrará en el Palacio Real de Madrid la tradicional Pascua Militar y como sucede todos años, los ojos estarán puestos en el look doña Letizia. Para este acto castrense, cuya etiqueta exige traje largo para las damas, la Reina Letizia suele decantarse por estilismos bastante sobrios, y sin duda, sus diseñadores favoritos para este acto son Lorenzo Caprile y Felipe Valera. Aunque una vez la hemos visto con pantalones normalmente las faldas y los vestidos son los grandes protagonistas de la jornada.

Sin duda nuestro look favorito de la Reina Letizia en la Pascua Militar es el de 2020, justo antes de que empezara la pandemia y que sigue siendo unos de nuestros estilismos favoritos. La Reina Letizia estrenó este vestido tipo esmoquin en azul klein con escote cruzado terminado en botón joya y una raja con la que presumió de piernas del que su autoría aún es un misterio.

La Reina Letizia en la Pascua Militar de 2020. Gtres

En 2023, tras quitarse su capa de Carolina Herrera, pudimos ver mejor el vestido que lució este año la Reina. Firmado por Felipe Varela, era una creación en tono rojo con detalles de encaje y transparencias. Lo llevó por primera vez en la recepción al cuerpo diplomático en 2013 y lo recuperaría en el mismo acto cuatro años después.

La Reina Letizia en la Pascua Militar 2023 Jesus Briones GTRES

En 2021, la Reina Letizia estrenó una blusa blanca de estilo oversize y manga larga con maxibotones negros. Pertenecía a la firma Maksu y la combinó con una falda tubo gris hasta los pies.

MADRID, 06/01/2021.- La reina Letizia, este miércoles durante la ceremonia de la Pascua Militar en el Palacio Real de Madrid, un acto marcado por la pandemia. EFE/ J.J. Guillén POOL J.J. Guillén Agencia EFE

En 2016 doña Letizia nos dejó un look bastante acertado con esta nueva falda de Felipe Varela bordada con richelieu en hilo negro. La Reina la combinó con una camiseta también negra y una chaqueta blanca que ya había lucido anteriormente.

Los Reyes de España Felipe VI y Letizia, durante la Pascua Militar. larazon

Han pasado dos décadas y Doña Letizia ha marcado estilo con sus elecciones de moda siempre con falda larga según protocolo, aunque no siempre con vestido. Ha reciclado o estrenado, indistintamente, y entre sus prendas principales figuran firmas relevantes como Felipe Varela, Lorenzo Caprile, Emporio Armani, Maksu o Carolina Herrera, así como joyas con historia. Veremos que modelo elige para este lunes 6 de enero tan especial para la Casa Real española.