La Reina Letizia repite como la más austera en ropa en 2024: este es su gasto total

Por todos es sabido que la Reina Letizia tiene un gusto excepcional a la hora de vestir. Encabeza todas las listas de las royals mejor vestidas y se ha convertido en un referente de estilo tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Además, ha demostrado que no hace falta gastar una fortuna para lucir un aspecto impecable, apostado por marcas made in Spain y low cost al alcance de todos los bolsillos. Es por esto que también se ha ganado el título de monarca más austera en lo que a su armario se refiere, tal y como demuestran diferentes gráficos elaborados por ‘UFO No More’, un digital que analiza el estilo de las mujeres de la realeza europea.

Con cada inicio de año, este portal especializado publica un informe con el gasto total que las principales royals europeas han hecho en nuevas prendas de ropa, sumando el valor de todas aquellas que se han podido identificar.

Por cuarto año consecutivo, la Reina Letizia repite como una de las más austeras en lo que a este tipo de inversión se refiere, con 56.093 euros gastado en nuevas prendas de ropa. En total, Su Majestad ha estrenado 196 nuevas prendas en 2023, de las que 13 corresponden a una firma sin identificar. Se baraja la posibilidad de que algunas de ellas se hayan confeccionado especialmente para ella en el taller de Zarzuela.

Como ejemplo de esa austeridad que caracteriza a la Reina Letizia, cabe señalar que en 2024 ha reducido su gasto en ropa cerca de 3.000euros respecto al año 2023.

En el extremo opuesto se encuentra la princesa Charlène de Mónaco, que repite como la royal que más ha gastado. La esposa del príncipe Alberto ha estrenado menos piezas que la Reina Letizia, 139, pero con un valor mucho más alto, elevando su montante total hasta los 354.588 euros.

La Reina Letizia en Suecia con vestido de gala de H&M Gtres

De hecho, es importante destacar una llamativa contraposición. Doña Letizia es la royal europea que más prendas de ropa nueva ha estrenado en 2024, y al mismo tiempo la que menos dinero ha gastado en ellas, con un precio medio de 384 euros por pieza. Esto se explica por la inclinación de la que se ha hablado antes de la Reina de apostar por marcas low cost como Zara, Mango o H&M, el gigante sueco por el que apostó en la tradicional cena de gala de su viaje de Estado a Suecia junto al Rey Felipe VI en 2021.