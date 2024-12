Dos expertos en Casa Real eligen los 12 mejores looks de la Reina Letizia en este 2024

A pocos días de finalizar diciembre, volvemos a confirmar un año más que la Reina Letiziase ha convertido en una de las monarcas europeas con un estilo a la altura de las tendencias. Estos meses han estado protagonizados por la presencia de Letizia en una infinidad de eventos (como en los Juegos Olímpicos en París), viajes oficiales, entrega de galardones u otros momentos icónicos donde ha cautivado a toda la sociedad española. No obstante, todos sus estilismos de este 2024 no han dejado indiferente a nadie y, como es de costumbre, nos sentimos en la obligación moral de repasar los más comentados. Para ello, hablamos con Jesús Reyes, periodista de moda y especializado en Casa Real y autor del libro Leonor: Estilo de una Borbón y Ortiz, así como con Juan Avellaneda, experto y diseñador de moda que recurrentemente comenta los looks de la monarca en sus redes sociales.

Su estilismo ha sido uno de los temas de conversación más relevantes más allá de entre las editoras de moda, en los que llama la atención por la apuesta de las marcas españolas en la mayoría de ellos. Pone en valor el talento de nuestro país a través de diseños exclusivos confeccionados tanto por diseñadores emergentes como consolidados en el panorama nacional, con el objetivo de darlo a conocer a nivel internacional. Con todo ello, tampoco se olvida de los guiños a las tiendas low cost, como sus clásicos vestidos de verano de Zara o su buena relación con Mango para adquirir sus últimas novedades. Y aunque este año los focos también han estado dirigidos tanto a la Princesa Leonor como a la Infanta Sofía, todas hemos estado atentas de cada uno de los estilismos de la royal con los que, además de conocer nuevos diseños dignos de comentar con nuestras lectoras, también hemos reunido todas las tendencias que seguirán presentes el año que viene. Por ello, hemos seleccionado junto con ambos expertos en Casa Real los 12 mejores looks de la Reina Letizia en este 2024.

1. Traje de dos piezas en rosa de Carolina Herrera en su viaje a Italia

El look de la Reina Letizia en Roma. Gtres

Comenzamos con uno de los últimos estilismos de la Reina Letizia en su viaje de Estado a Italia. Se trata de un traje de chaqueta y falda de la colección Otoño-Invierno 2024 de Carolina Herrera, una de sus firmas favoritas. "Este look generó críticas en redes porque muchos opinaban que las mangas abullonadas no estilizan, pero la verdad es que sí funcionan. Al combinarse con una cintura entallada y una falda recta, crean una silueta equilibrada", comenta Juan Avellaneda. Con ello está totalmente de acuerdo Jesús Reyes, que además aporta que es "un dos piezas rosa que me pareció una apuesta 100% exitosa y poco usual hasta ahora en ella. Es uno de esos looks que demuestran su capacidad para adaptarse a la moda de cada país sin perder su identidad, y que, sin duda, la posicionan como un ícono de estilo global".

2. El vestido al estilo camisero de lentejuelas de Teresa Helbig en Bilbao

La Reina Letizia con un vestido camisero en la Ópera de Bilbao Gtres

De nuevo, apostó por la moda española para acudir a la ópera Il Trittico en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Esta vez, presumiendo de un vestido camisero en blanco crudo de Teresa Helbig repleto de lentejuelas que combinó con zapatos de tacón destalonado al tono y pendientes de la firma valenciana Sure Jewels. "Este vestido tiene un aire ligero y etéreo, ideal para un evento más relajado pero elegante. Los detalles brillantes le dan un toque moderno y fresco, mientras que el corte fluido aporta movimiento y delicadeza", confirma Juan Avellaneda. Asimismo, Reyes coincide con que se trata de un diseño que representa su perfecto entendimiento de lo que significa ser una figura internacional, con una estética impecable.

3. 'Total look en blanco': abrigo con cinturón + pantalones de vestir en Italia

Reina Letizia. Gtres

Durante dicho viaje de Estado junto con Felipe VI, también lució este total look en blanco impoluto con un punto sofisticado. Se trata de un abrigo de corte midi con cinturón incorporado que favorece la silueta de la monarca, en el que se escondía un clásico traje masculino de dos piezas junto con zapatos de tacón metalizados. "Este conjunto es la prueba de que menos siempre puede ser más. La estructura del abrigo y la fluidez de los pantalones crean un equilibrio perfecto", añade el diseñador de moda. También, Jesús Reyes confirma que la monarca escogió esta prenda de abrigo perfecto, elegante y deslumbrante. "Los toques dorados le daban una luminosidad que, sin ser exagerada, aportaba una sofisticación perfecta para una llegada 10 a su Visita de Estado a Italia este 2024", determina.

4. Con vestido con fores bordadas de Virginia Vald para un paseo en Mallorca

Reina Letizia. Gtres

Todos los estilismos de la Reina Letizia en Mallorca siempre son un 10. No obstante, nos quedamos con este vestido con flores bordadas de la firma española Virginia Vald con cuello halter y falda de vuelo en fucsia y blanco que combinó con sandalias planas de Pedro García. "Este vestido de flores, con un aire muy veraniego y fresco a la vez que retro, fue una de las mejores elecciones para este posado relajado. La esposa de Felipe VI sabe cómo integrar patrones florales sin perder el carácter institucional de la ocasión", informa Reyes.

5. El vestido negro con escote de volante de Carolina Herrera para los Premios Princesa de Asturias 2024

Reina Letizia. Gtres

Uno de los que más llamaron la atención durante los últimos Premios Princesa de Asturias. También de Carolina Herrera, triunfó con un vestido en negro ajustado que llamó la atención por su escote con un maxi volante. Según Juan Avellaneda, este diseño en negro es pura fuerza y sofisticación, así como el escote asimétrico añade interés y modernidad, haciendo que sea un look muy actual, pero con ese punto de sobriedad que nunca falla en eventos importantes. A todo ello coincide con Jesús Reyes, que confirma que, a través de este estilismo se refleja un verdadero homenaje a la feminidad clásica, con volantes XXL que añade una dosis de sofisticación y actualidad. "Lo que me llama la atención es cómo doña Letizia equilibra la elegancia con la sofisticación para la ocasión", suma el escritor.

6. Vestido vaporoso con lazada en el cuello en el Día de la Hispanidad 2024

Reina Letizia. Gtres

Un precioso vestido vaporoso con el que la royal que triunfó en el Día de la Hispanidad 2024. Un diseño con lazada en el cuello, mangas ligeramente holgadas, falda fluida y protagonizado por uno de los colores que mejor le sienta. Lo combinó con zapatos de tacón sensato de Magrit y bolso de mano de Adolfo Domínguez. "Este vestido largo de gasas rojas, con un escote discreto y una caída impresionante, me pareció un acierto total. Letizia sabe cómo destacar sin perder la compostura y este atuendo es un claro ejemplo de su capacidad para resaltar entre el protocolo real sin caer en lo exagerado", confirma Reyes.

7. Jersey con destellos combinado con pantalones de cintura súper alta para acudir al homenaje a las Víctimas del Terrorismo

Reina Letizia. Gtres

Uno de los looks más elegantes lo encontramos en el XXII Concierto 'In memoriam' en homenaje a las Víctimas del Terrorismo. Se trata de un top de brillo en negro de cuello a la caja y mangas largas combinado con un pantalón de cintura alta al tono con salones con tacón súper alto. "Este look con detalles muy sutiles en la tela, denota sobriedad y respeto, algo esencial en un acto tan significativo", opina Jesús Reyes.

8. El vestido metalizado de Hugo Boss en la clausura del Festival Atlàntida en Palma de Mallorca

Reina Letizia. Gtres

La Reina Letizia se marcó uno de los mejores lookazos de este 2024 con un vestido metalizado de Hugo Boss para acudir a la clausura del Festival Atlàntida en Palma de Mallorca. Un diseño de silueta recta y fluida con doble tirante con el que demostró la versatilidad de su armario. Lo combinó con sandalias de tacón de Mango y pendientes con formas romboidales de Bárbara Goenaga. Por parte de Avellaneda, se trata de una apuesta arriesgada, pero acertada. Su corte sencillo permite que el tejido brille como protagonista, dándole un aire fresco y moderno. "Es sensual, pero nada exagerado, lo que lo hace perfecto para una noche de verano", determina. Asimismo, Reyes confirma que es un look repleto de tendencias que le sienta a las mil maravillas.

9. Conjunto de capa con chaqueta tipo tweed roja debajo para una cita con el periodismo

El look de la Reina Letizia. Gtres

Una vez más, la madre de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía se marcó un look digno de comentar en los Premios de la Asociación de la Prensa de Madrid 2024. Jugó con la técnica del layering para apostar por una de sus chaquetas de tweed favoritas junto con pantalones de vestir y botas de tacón. No obstante, la joya de la corona se basó en la capa negra de Carolina Herrera, esta vez sin el cuello de pelo. Asimismo, volvió a estrenar unos pendientes de plata de la firma valenciana Singularu. "Este conjunto es una mezcla impecable de elegancia y estructura. La chaqueta tipo tweed, con ese toque texturizado y clásico, aporta un punto de interés al look, mientras que la capa negra añade sofisticación y modernidad. Es un estilismo ideal para eventos formales, logrando ser sobrio, pero nada aburrido", informa Avellaneda.

10. La incorporación de las zapatillas deportivas en el traje rojo clásico

Reina Letizia. Gtres

Este año hemos sido testigos de un sinfín de los mejores looks de la Reina Letizia con las zapatillas deportivas más cómodas. A causa de su accidente del pie, deleitó con el clásico traje de dos piezas en rojo y top lencero junto con dicho calzado en el Día de las Fuerzas Armadas. Según Avellaneda, este traje rojo transmite fuerza y confianza. "Aunque las zapatillas blancas puedan parecer una elección inesperada, hay que entender que fue por motivos de salud, y hay que priorizar eso siempre", determina.

11. El vestido azul eléctrico de The 2nd Skin Co en el viaje de los Reyes a Países Bajos

Reina Letizia. Gtres

En el viaje de los Reyes a Países Bajos, impresionó con este vestido de la firma española The 2nd Skin Co en tono azul eléctrico, con cuello a la caja y manga japonesa con detalle de lazos en los puños. Lo completó con cinturón al tono, sandalias joya, tiara rusa y pendientes de chatone. "Este look es pura realeza. El azul eléctrico le sienta espectacular y, combinado con las joyas, consigue ese equilibrio entre majestuosidad y modernidad", dice Avellaneda.

12. El espectacular vestido de Balenciaga para el retrato de Annie Leibovitz

Retrato de Annie Leibovitz a los Reyes Felipe y Letizia Annie Leibovitz Europa Press

No cabe duda de que la Reina Letizia impresionó con este diseño de Alta Costura para los retratos que Annie Leibovitz hizo para la Casa Real. Se trata de un espectacular vestido negro en tul de seda plisado con un fourreau de faya de seda de Balenciaga que conservaba la Fundación Antoni de Montpalau. Entre toda la selección, Juan Avellaneda no duda de que se trata del mejor estilismo de Letizia este 2024.

Definitivamente, no queda margen de duda en relación con los ejemplares looks que la reina Letizia ha llevado este año. Nosotras no podemos esperar a ver todo lo que nos tiene preparado este 2025 junto con su estilista Eva Fernández.