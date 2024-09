De Macarena García a Lupita Nyongo, los looks más arriesgados de la alfombra roja de San Sebastián

Un día más, y una nueva alfombra roja en el Festival de Cine de San Sebastián, de esas que tanto nos gustan. Si la alfombra roja inaugural del Festival de San Sebastián nos dejó un sinfín de tendencias que veremos en los looks de invitada de otoño. Sobre todo, debemos hacer hincapié en la predominancia de los vestidos en todos los cortes, estilos, escotes o colores. Esta noche Macarena García nos ha dejado claro que en otoño las invitadas van a seguir llevando cut outs de la forma más extrema y Lupita Nyongo que el rojo sigue siendo uno de los colores en tendencia.

Como sucede con la mayoría de festivales de cine, la gran cita para el séptimo arte que se está celebrando en estos momentos en San Sebastián (lo seguirá haciendo hasta el próximo sábado 28 de septiembre) no está resultando memorable únicamente por los estilismos que las invitadas están luciendo en alfombra roja, también por los looks de día como el que nos dejó Macarena García con un total look de Dior con jersey de manga corta y vaquero denim oscuro de campana, tan en tendencia este otoño 2024 que acabamos de empezar. Pero lo que está claro es que los estilismos que más llaman la atención siempre son los de la alfombra roja y esta vez ha arriesgado y mucho en el Festival de Cine de San Sebastián.

Macarena García con vestido verde con maxi cut out en el abdomen, demostrando que es una tendencia que va a seguir con nosotras este otoño, y además presumiendo de viente plano.

Alfombra roja de 'The wild Robot' en el Festival de cine de San Sebastián Raúl Terrel Europa Press

Lupita Nyongo nos ha dejado claro que aunque el burdeos es el color del otoño 2024, el rojo va a seguir triunfando como ya hizo el año pasado, y más aún en alfombras rojas como estas de San Sebastián.

El Festival de San Sebastián vuelve a mostrarnos más tendencias sobre la red carpet con actrices relevantes tanto nacional como internacionalmente. Y nos seguirá inspirando toda esta semana, hasta el próximo sábado que tendrá lugar la clausura del mismo. Una semana de cine y moda en una de las ciudades más bonitas de España.