De Penélope Cruz o Javier Bardem a Yolanda Díaz: los looks de la alfombra roja inaugural del Festival de San Sebastián

Una vez más, el cine reúne a todas las personalidades españolas del calibre como Penélope Cruz o Begoña Vargas. Esta vez, hablamos de la 72ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, uno de los eventos cinematográficos más relevantes de nuestro país que tendrá lugar hasta el próximo sábado 28 de septiembre, semana en la que descubrimos los nuevos artífices a través de la pantalla. Esta noche se ha inaugurado la alfombra roja del Festival de San Sebastián, en la cual nos replanteamos cuáles serán las tendencias de invitada de otoño-invierno 2024/2025 a través de los looks de todas las celebridades e influencers. Además de analizar al detalle tanto el make up escogido como el hairstyle (donde ha predominado la melena suelta ondulada). Eso sí, uno de los momentos icónicos (y enternecedores) ha sido la llegada de Penélope Cruz y Javier Bardem al Festival de San Sebastián, actor que ha sido el claro protagonista de la velada al recibir el premio honorífico de la edición pasada, recogido este año por sumarse a la huelga de actores de Hollywood de 2023. La actriz española tampoco nos ha decepcionado, como nos tiene acostumbradas en todos los eventos de este calibre. Como es de costumbre, ha escogido un vestido de encaje al estilo sirena en blanco con detalle de lazo negro con camelia en el escote (y tirantes de tul) de la firma francesa Chanel. Sin ninguna duda, estamos hablando de uno de los estilismos más icónicos de esta edición, que marcará un antes y un después en los mejoreslooksdel Festival de San Sebastián.

A lo largo de la alfombra roja de inauguración del Festival de San Sebastián, también nos hemos reencontrado con otras personalidades de relevancia del mundo del cine. Como Belén Cuesta con un traje de tres piezas de lo más sofisticado con un toque oversize o Begoña Vargas con un impresionante vestido largo de escote redondo y espalda descubierta. Asimismo, las influencers Camila Cisneros, Fuen Albaladejo o Isabel Hernáez tampoco se han perdido este evento con vestidos de lo más originales y que serán toda una influencia para las próximas invitadas. La política Yolanda Díaz también ha apoyado el Festival de San Sebastián con una propuesta estilística con un sinfín de tendencias, como el escote asimétrico o las transparencias. Así han lucido los looks de las celebridades en dicho acontecimiento.

Penélope Cruz con vestido de encaje al estilo sirena en blanco con lazo y camelia en el escote de la firma francesa Chanel y Javier Bardem con traje sastre de doble botonadura y pajarita

Penélope Cruz y Javier Bardem en el Festival de San Sebastián. Gtres

Gemma Pinto en su debut en el Festival de San Sebastián con vestido palabra de honor y abertura lateral combinada con volante de Juan Vidal y zapatos de tacón de Hispanitas

Gemma Pinto en el Festival de San Sebastián. Gtres

Yolanda Díaz con vestido de invitada perfecto para las mujeres 50+ con escote y falda de corte asimétrico y tejido metalizado

Yolanda Díaz en el Festival de San Sebastián. Gtres

Begoña Vargas con impresionante vestido de cuello redondo y espalda descubierta junto con joyas de Rabat Diamonds

Begoña Vargas en el Festival de San Sebastián. Gtres

Lidia Torrent con vestido escote palabra de honor de lentejuelas en plateado combinado con una franja diagonal en negro combinado con sandalias de tacón de Hispanitas

Lidia Torrent en el Festival de San Sebastián. Gtres

Barbara Goenaga con vestido largo recto con detalle de volantes maximalista en color nude

Barbara Goenaga en el Festival de San Sebastián. Gtres

Belén Cuesta con traje sastre de tres piezas en negro: americana estructurada, pantalones de pinza y chaleco de escote de pico con volante sutil

Belén Cuesta en el Festival de San Sebastián. Gtres

Cayetana Guillén Cuervo con vestido bicolor (en rojo y rosa) de efecto satinado y escote en forma de lazo combinado con joyas de Damiani

Cayetana Guillén Cuervo en el Festival de San Sebastián. Gtres

Chacha Huang con vestido con transparencias y flecos en negro con escote pronunciado y guantes mega altos

Chacha Huang en el Festival de San Sebastián. Gtres

Lorena Durán con vestido palabra de honor ajustado en negro con falda larga con vuelo de corte princesa combinado con sandalias de Hispanitas

Lorena Durán en el Festival de San Sebastián. Gtres

Karla Sofía Gascón con vestido blanco de escote corazón, manga larga y fruncidos

Karla Sofía Gascón. Gtres

Noemí Merlant con vestido largo de efecto satinado de escote en pico y mangas abullonadas combinado con sandalias de pulsera metalizadas y joyas de la colección Panthère de Cartier

Noemí Merlant en el Festival de San Sebastián. Gtres

Camila Cisneros con vestido de efecto satinado bicolor con cut our y escote recto fruncido

Camila Cisneros en el Festival de San Sebastián. Gtres

Isabel Hernáez con vestido de paillettes con fruncido frontal y falda romántica de volantes multicolor

Isabel Hernáez en el Festival de San Sebastián. Gtres

Fuen Albaladejo con precioso vestido de estampado animal muy original con detalle de maxi lazo

Fuen Albaladejo en el Festival de San Sebastián. Gtres

Así ha comenzado la primera alfombra roja del Festival de San Sebastián con todas las propuestas estilísticas de las famosas. Ahora, todavía disfrutaremos de una semana para fichar todas las tendencias de invitada de la temporada otoño-invierno 2024/2025.