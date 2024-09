En la maleta a Melilla de Isabel Díaz Ayuso no podía faltar su vestido francés favorito de 'efecto tipazo'

Isabel Díaz Ayuso no para de trabajar, y ahora se ha ido de viaje a Melilla y nosotras no hemos podido dejar de analizar los looks de su maleta. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha viajado este martes a Melilla para participar en los actos conmemorativos del 527º aniversario de la pertenencia de esta ciudad autónoma a España, junto a su presidente, Juan José Imbroda. “Defendéis nuestra nación y soberanía cada día, a veces ante fuertes presiones. Esto nos recuerda la suerte que tenemos por llevar este pasaporte por todo el mundo. Y aunque muchos lo den por supuesto, visitar nuestra ciudad bañada por el sol en África nos recuerda que la libertad y ser español se han de defender cada día”. Y lo ha hecho con su vestido favorito de marca francesa que ya le vimos la semana pasada en Madrid y hace un par de años para su cita en los toros con el Rey Felipe.

Se trata de un vestido de Berenice, una marca francesa fundada en 2005 que se caracteriza por un estilo chic, sencillo, femenino, burgués, acorde con los tiempos y una delicadeza inconmensurable. El diseño escogido por Ayuso es cruzado y de manga larga, con escote en pico, falda tipo pareo que queda anudada en un lateral en la cintura estampado y un bajo asimétrico que queda más corto por delante que por detrás que en 2022 Isabel Díaz Ayuso lució con alpargatas de cuña muy alta y hoy con sandalias cómodas para una jornada tan ajetreada en Melilla.

Ayuso participa en el Día de la ciudad autónoma de Melilla Óscar Giménez Barrios Europa Press

Una marca que está en el armario de Isabel Díaz Ayuso y también en el de otras mujeres que aman la moda como Carmen Lomana o Tamara Falcó.