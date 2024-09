De Ayuso a Victoria Federica, los looks de una noche de musical para apoyar a Nacho Cano

El estreno del último espectáculo de Nacho Cano 'Malinche' se convirtió en un auténtico desfile de estilo, donde personalidades como Isabel Díaz Ayuso y Victoria Federica aprovecharon para mostrar su apoyo al artista, pero también para marcar tendencia con sus looks. Con la simplicidad y elegancia que caracteriza a ambas, Ifema se llevó todo el protagonismo de la noche madrileña. Como las últimas tendencias vienen marcando, la moda no entiende de excesos, sino de tener disponible un armario atemporal y saber elegir las prendas clave. Tanto la Presidenta de la Comunidad de Madrid como la joven royal apostaron por básicos que muchas de nosotras ya tenemos en el armario, y que son capaces de salvar cualquier situación, desde un evento de alfombra roja hasta un día en la oficina.

El mono que lució Ayuso es la definición exacta de versatilidad. Con un corte recto, fluido y un escote cuadrado que equilibra la formalidad con un toque contemporáneo, esta prenda se adapta perfectamente a cualquier contexto. Pero más allá del corte, el color negro es la clave del look. Como sabemos, es el tono por excelencia para estilizar la figura y aportar ese aire sobrio que todas buscamos en algún momento, podríamos decir que el look de Ayuso es very demure, very mindful.

Lo que hace especial a este estilismo es que puede ser replicado con facilidad para nuestro día a día, aquí un ejemplo: imagínate llegando a la oficina con un mono negro similar: no necesitas más que un cinturón que marque la cintura para darle forma y unos zapatos de tacón sensato para conseguir un outfit digno de las que más saben de moda. Además, optar por un mono es una decisión más que inteligente que nos ahorra tiempo, decisiones y complicaciones mañaneras sin renunciar a la elegancia.

Isabel Díaz Ayuso con mono negro en el estreno de 'Malinche' en Madrid. Gtres

Para quienes buscan inspiración diaria, este look es una solución estilosa y fácil. Puedes adaptarlo no solo para un día de oficina, sino también para un afterwork con amigas o incluso una cena. Una vez más la clave para que cualquier estilismo básico sea de los más deseados recae en los detalles. Unas joyas discretas, como unos pendientes dorados o una pulsera fina, pueden elevar este conjunto sin hacerlo demasiado recargado. En cuanto al maquillaje y peinado, Ayuso también optó por la sencillez, con un rostro fresco y su melena suelta en ondas naturales.

Otro de los looks que nos llamó la atención, fue el de Victoria Federica. La sobrina del Rey Felipe VI optó por un conjunto que ha sido y seguirá siendo tendencia este otoño 2024, el traje de chaqueta oversized. Con una combinación de chaqueta y pantalón en tonos azules, Victoria logró un look relajado, pero lleno de estilo. Lo que más nos gustó fue cómo supo darle un giro fresco y de lo más acertado a este conjunto tradicionalmente masculino, añadiendo elementos desenfadados como unas zapatillas con print animal.

Victoria Federica a la entrada del musical 'Malinche' de Nacho Cano. Gtres

Tanto el look que llevó Isabel Díaz Ayuso como el de Victoria Federica son los ejemplos perfectos de que la moda es, ante todo, funcional. Así que, si esta semana te encuentras dudando frente al armario sobre qué ponerte, ¡toma inspiración! Un mono negro o un conjunto de chaqueta y pantalones, son sin lugar a dudas, las prendas salvavidas que todas necesitamos en nuestros armarios esta temporada otoño 2024.