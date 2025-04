Mañana bajan las temperaturas, y nosotras solo necesitamos un plumas cortito como el de Carmen Lomana

En los últimos días Carmen Lomana nos ha dejado una serie de inspiración sobre cómo triunfar en el 'pescaíto' de la Feria de Abril de este 2025. Y nosotras nos sentimos con la obligación moral de analizar cada uno de estos estilismos que no pueden ser más acertados para la ocasión, y ahora de un look abrigado pero elegante para la lluvia y la bajada de temperaturas que vamos a tener esta Semana Santa. Porque eso de "para presumir, hay que sufrir", ya está pasado de moda, nunca mejor dicho.

A estas alturas estarás a punto de ponerte manos a la obra con la maleta de Semana Santa, ¿qué ganas teníamos de vacaciones, verdad? Y la pregunta de siempre aparece en tus pensamientos como un acertijo sin respuesta, qué prendas elegir acordes al tiempo, que estén de moda y con las que triunfes sin esfuerzo allá donde vayas. Si es que ya no te has ido. Pero como nosotras seguimos aquí trabajando, este plumas cortito y elegante de Carmen Lomana nos parece una opción ideal para ir a ver procesiones esta Semana Santa sin morir congelada.

El plumas elegante de Carmen Lomana

Si hay algo que hemos aprendido en los últimos años de las nórdicas, y en particular de las danesas (nuestras musas de estilo en invierno) es que cuando las temperaturas bajan cerca de los 0 grados no debemos perder el estilo por el camino, y para muestra las últimas tendencias en abrigos de plumas o plumíferos este invierno y también para estos días fríos de primavera 2025. Y es que atrás quedó la época en la que llevar este tipo de prendas de abrigo no era considerado para nada cool, ahora gracias en gran parte a las danesas y neoyorquinas que tienen que sufrir cada año temperaturas negativas durante meses, parece que las reinas de las nieves también han encontrado su hueco en la moda actual.

El look de Carmen Lomana. @carmen_lomana

Un plumífero cortito que Carmen Lomana ha combinado con un 'total look' negro y un collar de perlas.