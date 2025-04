La confesión más íntima de Carmen Lomana a Vicky Martín Berrocal: "Hago el amor, como todo el mundo"

Carmen Lomana ha vuelto a demostrar que debajo de los trajes de alta costura, los viajes a destinos exquisitos y la ironía afilada que la caracteriza, hay una mujer con historia. Y también con cicatrices. Última invitada al pódcast "A solas con", el espacio que Vicky Martín Berrocal ha convertido en un diván de confesiones de lo más ecléctico y por el que han pasado ya desde Mónica Naranjo hasta Diego Pablo Simeone o la actriz Eva Longoria, Lomana se ha dejado ver, y oír, como pocas veces lo ha hecho.

En una conversación que oscila entre lo trágico y lo hilarante, la empresaria y socialité repasó algunos de los momentos más duros de su vida. El duelo por su marido, Guillermo Capdevila, sigue siendo una herida que no busca cerrar con discreción, sino mirar de frente. "Ya no era la Carmen de siempre", confesó. Una frase que suena a ruptura, pero también a renacimiento.

Hablar de la muerte no le resulta fácil, pero sí necesario. La colaboradora de LA RAZÓNrecuerda los años en los que pensó que no volvería a encontrar la alegría, los instantes más oscuros en los que incluso contempló la posibilidad de quitarse la vida. "La vida siempre merece la pena", dice hoy, con esa mezcla de sensatez y glamour que solo alguien como ella puede manejar sin sonar afectada. Y lo resume con una frase de manual: "Soy esa canción de ‘no quiero más dramas en mi vida’".

Sexo, libertad y un buen par de titulares

Pero si alguien esperaba una entrevista teñida solo de nostalgia, se equivocó de invitada. Carmen Lomana no tiene reparos en hablar del amor, del deseo, del cuerpo y de todo aquello que durante décadas fue silenciado con corsés. "He sido muy desinhibida siempre", afirma sin pestañear. No tiene vergüenza de hablar del sexo, porque, según ella, no hay razón para tenerla. "Hago el amor como todo el mundo: cuando estoy enamorada, cuando alguien me encanta, cuando yo le encanto a él… cuando es el momento".

Con la misma naturalidad con la que luce un vestido de Alta Costura, Carmen habla de placer y libertad, dejando claro que las mujeres deben conocer su cuerpo y hablar de él sin miedo, sin culpa y, sobre todo, sin pedir permiso.

Una entrevista que no pasará desapercibida

Lo que comenzó como una charla íntima en un pódcast se convierte, inevitablemente, en un retrato generacional. Una conversación entre dos mujeres que se rehacen, se ríen de sí mismas y se permiten sentir sin disculpas. Y ahí está la magia: en la capacidad de Vicky Martín Berrocal para hacer de su espacio un confesionario deluxe, y de Carmen Lomana para contarlo todo sin perder ni un ápice de estilo.