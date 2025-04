Carmen Lomana relata su dura experiencia en 'Supervivientes'

La última emisión del programa 'Supervivientes 2025: Tierra de Nadie' nos ha dejado algunas imágenes muy esperadas por muchos espectadores del reality show. Estamos hablando de la noche de emociones y pasión que se han vivido con Anita y Montoya como máximos protagonistas. Tras ser excluidos por la dirección del programa y encarcelados, ambos se sinceraron y tuvieron un encuentro muy bonito en Honduras, como Almácor, que fue sorprendido por su pareja en las platas paradisiacas.

Por el programa, que ahora está viviendo un momento dulce en cuanto a sus audiencias, han pasado durante todas sus ediciones muchas celebrities de nuestro país. Una de las participantes más inesperadas fue Carmen Lomana. Su aventura en los Cayos Cochinos se produjo hace 10 años y, esta semana, ha recordado esta experiencia en el pódcast de Vicky Martín Berrocal.

Declaraciones sobre 'Supervivientes'

En aquella edición, compartió aventura en Honduras con varios famosos como Nacho Vidal, Isabel Pantoja o Carmen Gaona, entre otros. Durante su intervención, confesó que gracias al programa cumplió uno de los "sueños de su vida: tirar del helicóptero": "Yo siempre que veía 'Supervivientes' decía si es mi programa, si yo adoraría estar en una isla. Aunque no comiese, pero tomando el sol, teniendo ese mar".

Además, puntualizó: "Claro, lo había idealizado. Yo iba a mi representante y le decía yo quiero ir y me decía '¿pero qué tonterías dices?'. Y yo dije, por favor, quiero ir. Me da igual que no me paguen, pero que me lleven, quiero ir. Entonces, como di tanto la lata, al final accedió y me llevó a la productora y hablé con ellos".

Una propuesta sorprendente

Según relata Carmen Lomana, parece que al equipo del reality de Telecinco no se creía que quisiera acudir de verdad. "Me dijeron '¿en serio sabes dónde te estás metiendo?' y yo sí, yo tengo mucha fuerza mental y yo quiero desprenderme de todo y saber si puedo ser feliz, porque me encanta la naturaleza. Y yo creo que, teniendo eso, me mentalizo que voy a ser una mujer del paleolítico, que no voy a tener nada y seguro que voy a estar encantada", explicó.

Además, añadió: "A los dos días me dice mi representante 'pues sí, han dicho que están encantados y que te van a pagar tanto a la semana'. Y digo 'jo, eso es mucho, si a mí me da igual, yo voy por mucho menos'. Si no me hubiesen pagado nada, nada, no hubiera ido, porque es devaluarme".

"Yo creo que, en la vida, cualquier trabajo hay que pagarlo. La gente te valora y te cuida más cuando te paga. Pero si me hubieran pagado la mitad o mucho menos sí. Cuando llegué, pasé 10 días fatal. No dormía, lloraba a escondidas, tenía un hambre que me moría… pero luego te vas adaptando y yo fui muy feliz. Me dio por limpiar, barría hasta la arena", concluyó.