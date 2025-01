Mar Flores sabe que un total look negro es el uniforme más elegante y favorecedor de las mujeres +50 incluso en invierno

Vestir de negro siempre es una buena idea, si no que se lo digan a Mar Flores con el último 'lookazo' que se ha marcado. Puede que el burdeos se haya colado en la lista de colores más sofisticados del 2024, pero no hay nada como un total look en negro para ser la más elegante en cualquier ocasión. Y ella como la experta en moda que es nos ha vuelto a dar una lección de estilo ideal para estos días de tanto frío en la capital madrileña, ¿cuál es la lección te preguntarás?, pues bien simplemente se trata de elevar un look negro con los accesorios adecuados y un abrigo que hable por sí solo. El negro, además de ser el color más versátil de la paleta cromática, tiene ese aire de sofisticación que lo hace irresistible en cualquier momento del año, pero especialmente en invierno, Vicky Martín Berrocal es otra de las expertas en moda españolas que encuentran en el negro su mejor aliado para ir siempre elegante sin esfuerzo. Su capacidad para estilizar la figura, su elegancia innata y su facilidad para adaptarse tanto a entornos formales como casuales lo convierten en el mejor aliado para los días fríos. Desde Karl Lagerfeld hasta Audrey Hepburn, las grandes figuras de la moda han convertido este tono en un clásico que nunca pasa de moda.

Mar Flores lo sabe bien y así lo demuestra en su reciente publicación en Instagram, donde ha compartido un estilismo que es pura inspiración. La clave de su look está en la combinación de un mono negro ajustado de Tot Hom con un abrigo de tweed en blanco y negro de Chanel, que aporta estructura y sofisticación. Con un diseño de corte impecable y detalles de botones dorados, el abrigo se convierte sin duda en la pieza protagonista que eleva el estilismo a otro nivel. Por su parte los complementos también juegan un gran papel en este lookazo desde unas gafas de sol oversize (las favoritas de Mar Flores), pasando por un cinturón joya y un mini bolso estructurado a unas sandalias de tacón negro (que en invierno podemos cambiar por unas botas altas también en negro), todos ellos aportan ese aire glam sin esfuerzo que tanto caracteriza a la modelo, mientras que el mono negro crea una base perfecta para destacar la elegancia del abrigo y los accesorios. Este look es la prueba de que no necesitas una paleta de colores extravagante para destacar. Todo está en los detalles: el contraste entre texturas, la calidad de las prendas y el acabado pulido de los accesorios.

Así que, si estás buscando una opción infalible para tus jornadas invernales, toma nota de este lookazo de Mar Flores, apuesta por un total look negro y eleva el conjunto con accesorios que destaquen. Ya sea un abrigo con personalidad, un bolso estructurado o unas botas que sean puro lujo, este uniforme de estilo es la mejor forma de sobrevivir al frío con elegancia.