Si María Fernández-Rubíes combina el vestido 'animal print' más viral con bailarinas, Violeta Mangriñán lo eleva con sus botas moteras

Violeta Mangriñán sigue los pasos de María Fernández-Rubíes y se hace con el vestido lencero animal print más viral de la temporada. Si una prenda de Zara se agota en cuestión de minutos, significa que es un fichaje que no podemos perder de vista. Es por ello que las influencers españolas ya se han comprado este vestido largo en estampado de vaca para tener solución a todos los looks de primavera y verano. María Fernández-Rubíes nos ha mostrado cómo combinar esta prenda sin cometer ningún error. Todo se trata de optar por unas bailarinas cómodas y bonitas como las que tiene la mejor amiga de María Pombo en rosa satinado. Asimismo, nos ha demostrado la gran utilidad de este vestido, puesto que lo podemos seguir luciendo en los días de frío y borrasca con un jersey de punto o una sudadera por encima. Podemos decir que Violeta Mangriñán es una de las influencers españolas con mejor fondo de armario y que se apunta a todas las tendencias sin miedo. Esta vez, ha sacado partido a este vestido de Zara con sus botas moteras de confianza de Vagabond Shoes y su cazadora de efecto piel favorita de Mango. Durante estos días de Semana Santa muchas de nosotras no sabemos cómo vestirnos, ya que hemos recuperado las prendas más primaverales, pero el tiempo nos ha impedido lucirlas. No obstante, Violeta Mangriñán tiene claro que todavía no podemos deshacernos ni de nuestras botas altas ideales ni de las bikers que todavía están de moda.

Las editoras de moda saben a la perfección que Violeta Mangriñán es toda una previsora de las tendencias de primavera. Con ello nos referimos a que en la reciente Semana de la Moda hemos podido confirmar que los vestidos lenceros son uno de los imprescindibles para los próximos meses, tal y como han mostrado las firmas de lujo Huishan Zhang o Erdem. Asimismo, el estampado animal será uno de los prints más vistos, de acuerdo con los distintos diseños que hemos visto en la colección otoño-invierno 2024/2025 de Dior. En definitiva, la influencer ha escogido uno de los fichajes de Zara más relevantes, puesto que ahora todas las chicas más modernas lo quieren (y quedan pocas unidades). Asimismo, está disponible tanto en color negro como en rojo, dos opciones que nunca pasan de moda en los armarios de todas las mujeres de todas las edades. La revolución de este diseño ha sido tan sonora que la marca española lo ha lanzado en versión falda satinada para combinar con camisas con lazada (como harían la Reina Letizia o Kate Middleton) o con los tank tops que se pondría Victoria Federica.

Vestido animal print, de Zara (30 euros)

Vestido satinado Zara

Violeta Mangriñán ha conseguido que nuestra primera compra de abril sea este vestido satinado de estampado animal, perfecto para combinar con otras prendas y accesorios.