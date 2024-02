Nos hemos enamorado del vestido marrón sin hombros de Violeta que ella combina con botas animal print

Violeta Mangriñán lo ha vuelto a hacer. Nos acabamos de enamorar de este look que nos ha enseñado a través de instagram, su red social por excelencia en el que acumula más de 2 millones de seguidores. La joven, que acaba de dar a luz, ha vuelto a usar todas las prendas como vestidos, mini faldas y shorts que ha tenido que guardar en el armario durante los 9 meses que le ha durado el embarazo. Ella tiene un estilo de lo más sencillo, elegante y cómodo, sumándose a aquellas tendencias que casan más con su manera de ser y su personalidad. Por ejemplo, ella es una gran amante de los tank tops y el pasado octubre nos deleitaba con un tank top blanco al que Violeta Mangriñán le añadía una cazadora de cuero negra, unos vaqueros cargo y zapatillas. Otro de los looks más básicos y cómodos que nos ha mostrado durante estos meses de embarazo ha sido este conjunto naranja de pantalón y jersey sin hombros que Violeta Mangriñán lucía para un día de reuniones, y es que este tipo de escote sin hombros ('off the shoulders'), le sienta muy bien a su tipo de cuerpo y, por ello, lo luce en numerosas ocasiones. También lo lleva para ocasiones más especiales, com hizo en el día de ayer, con un vestido sin hombros en color marrón chocolate, una tonalidad muy en tendencia.

Violeta Mangriñán no deja de sorprendernos con cada look que nos muestra a través de sus redes sociales, pues cada día nos sube sus propuestas de looks a fin de inspirar a todas sus seguidoras. Ella es una gran amante de los vestidos, sobre todos aquellos en tejido de punto. El vestido de punto de rayas que Violeta Mangriñán lució para sus últimos días de embarazó es un imprescindible en el armario de toda mujer, y ella lo combinó con una chaqueta de cuero, así como este otro vestido blanco al que incluyó Violeta una chaqueta gris de corte oversize y un abrigo de rebajas de cuadros, siendo este un look que no pasó desapercibido entre todas sus seguidoras. Para la tarde de ayer junto a su familia, la joven apostó por un vestido de corte midi sin hombros (cuello de barco) en marrón chocolate y, como accesorios, un bolso en tono camel y unas botas 'animal print'. Sin lugar a dudas, se trata de un look que todas llevaríamos en nuestro día a día.

Grace dress, de Àkala Studio (130,00 euros)

Un vestido muy versátil, cómodo y elegante ideal para todo tipo de ocasiones.