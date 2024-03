Los vaqueros de madre de Violeta Mangriñán se llevan con el polo más 'preppy' que ha vuelto esta primavera

Violeta Mangriñán está disfrutando de la Semana Santa en su casa de Valencia, pero no por eso no nos deja inspiración con sus estilismos más en tendencia al igual que Rocío Osorno, Carmen Lomana o Amelia Bono. Violeta Mangriñán lo ha vuelto a hacer, y no, no es agotar la camiseta más hortera de Zara Kids, aunque no le gustara nada ayer que la denomináramos así. Lo que ha conseguido hoy la influencer valenciana es que rescatemos de nuestro armario la falda vaquera que el año pasado no nos quitábamos y que este aún no nos habíamos puesto. Y ahora lo ha hecho con este estilismo clásico para ir a la oficina en primavera, que ella sabe llevar con el máximo estilo con vaqueros de tiro alto y blazer oversize. En el año 1872, un inmigrante de origen judío en Estados Unidos procedente de Baviera llamado Levi Strauss, y su socio comercial, Jacob Davis, se asociaron para comercializar ropa de trabajo con esta tela, a la otros llamaban “mezclilla”. En el año 1962 salieron al mercado los primeros vaqueros de la marca Lois. Desde entonces, los vaqueros no faltan en el armario de las mujeres que mejor visten. Y ella lo ha combinado con el polo más 'preppy' que ha vuelto esta primavera.

El desfile de Miu Miu es quizá el momento de pasarela que más influye en el ciclo de las tendencias, y en su colección primavera-verano 2024 el polo preppy fue clave. Y solo hace falta dar una vuelta por nuestras tiendas 'low cost' favoritas, para ver que el polo está de vuelta a nuestras vidas. Más allá del uniforme del colegio, este tipo de top fue un imprescindible de los mejores looks de los 2000 y ahora vuelve para quedarse, y Violeta Mangriñán lo ha combinado con un vaquero recto de tiro alto desde su Semana Santa en Valencia. Porque te gusten más o menos, hay algo que no se puede negar: los polos quedan bien con absolutamente cualquier cosa y, además, dan a tu look ese aire 'preppy' tan perseguido en primavera. Causaron un auténtico furor en los 2000 gracias a firmas como Ralph Lauren o Tommy Hilfiger, pero tras muchos años en los que fueron un imprescindible de armario que pegaba con todo, los polos desaparecieron y quedaron relegados al uniforme del colegio, y ahora Violeta dice que los vamos a llevar con vaqueros para nuestros looks más cómodos o incluso a la oficina.

El regreso de los jeans rectos que se rumorea desde 2022; se convierte en una certeza en la primavera-verano de 2024. Los pantalones de mujer vaqueros se llevan muy amplios, tanto que pueden confundirse con faldas largas, de talle alto o bajo. Y Violeta nos lo deja claro con este estilismo con polo.