No tenemos pruebas, pero tampoco dudas de que el vestido animal print de María Fernández-Rubíes esta primavera lo llevaremos con bailarinas

María Fernández-Rubíes es, sin lugar a dudas, una de las influencers más icónicas de nuestro país junto a su compañera de profesión y amiga María Pombo. Esta cuenta en su cuenta de Instagram con más de 800 mil seguidores, siendo toda una inspiración para muchas de chicas, tanto jóvenes como de 50+ a la hora de vestir. Ella tiene un estilo de lo más elegante, sofisticado y juvenil, sumándose a aquellas tendencias que van acorde a su personalidad y estilo de vida. Por ejemplo, hace un par de semanas lució un pantalón metalizado, y es que María Fernández-Rubíes quiso sumarse a esta tendencia tan viral que tanto influencers 50+ como Pilar de Arce como las chicas más jóvenes como Alba Díaz lo han llevado en numerosas ocasiones. Desde looks más casual para el día a día como para ocasiones especiales, como el vestido hecho en España que María Fernández-Rubíes lució para la boda de su hermano hace dos semanas, un vestido de cuello halter en marrón chocolate con gran escote trasero cuyo toque final residía en la espalda, un lazo blanco al más puro estilo 'coquette'. La joven, para el día de ayer, se decantaba por un vestido animal print en seda y lo combinaba con unas bailarinas de terciopelo en color beige y una bomber marrón chocolate.

La influencerMaría Fernández-Rubíes se ha ido hasta Los Ángeles invitada por una reconocida marca junto algunas de sus compañeras como María García de Jaime. Para la ocasión, la joven nos está enseñando looks que no han pasado desapercibidos, y es que no es para menos dada la ciudad que están visitando. Los Ángeles incita a que las grandes amantes de la moda jueguen con ella y se arriesguen con las tendencias que nuestras tiendas favoritas lanzan cada temporada y que triunfan entre toda la población. El estampado 'animal print' es uno que siempre está presente en nuestro armario pero, esta temporada está pisando fuerte y lo podemos encontrar en todo tipo de prendas, accesorios y calzado. En este sentido, María Fernández-Rubíes se ha hecho con un vestido satinado en este estampado y lo ha combinado con tonos tierras: bailarinas y chaqueta. Sin embargo, para darle un toque de color y tendencia, ha llevado un bolso en rosa fucsia que ha dejado boquiabiertas a todas sus seguidoras.

Vestido satinado, de Zara ( 29,95 euros)

Vestido satinado Zara

Se trata de un vestido 'animal print' ideal para todo tipo de ocasiones, y es que, si queremos un look muy elegante y discreto, podemos hacer como María Fernández-Rubíes y lucirlo con bailarinas beige de terciopelo y una bomber marrón chocolate.