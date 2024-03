La escapada sorpresa de la Reina Letizia y el Rey Felipe al recoger a la Princesa Leonor por Semana Santa

Los Reyes Don Felipe y Doña Letizia han sorprendido a todos en compañía de su hija la Princesa Leonor. Una estampa que no se esperaba hasta los actos oficiales de Semana Santa, que tendrán lugar este sábado. Hace un tiempo fue el Rey Felipe VI el que acaparó todas las miradas asistiendo a la Academia Militar de Zaragoza en un viaje sorpresa para visitar a su hija durante su formación castrense. En esta ocasión ambos padres no han esperado más y han aprovechado las fiestas para recoger a la princesa y llevarla de vuelta a Madrid.

La Academia en la que empezó su formación la Princesa Leonor ha comenzado ya las vacaciones propias a esta época del año. Por este motivo, y anticipando el regreso de la futura Jefa de Estado, los Reyes han optado por partir a Zaragoza. En su regreso a la capital pasaron por La Almunia de Doña Godina, localidad aragonesa, donde disfrutaron de una cena en el Hotel “El Patio”.

Como no es de extrañar, allá por donde pasan Don Felipe y Doña Letizia llaman la atención y, aunque no era su intención que se les reconociera, los trabajadores del centro les pidieron una fotografía con la familia: “Ayer tuvimos una visita muy especial, fue un honor atenderles, gracias por elegirnos”, recaba la publicación de esta mañana por la que se ha podido conocer la velada que disfrutaron. A la luz de los hechos, desde la revista “Hola” se pusieron en contacto con el establecimiento: “Decidieron picar algo, no hubo mucha complicación en lo que pidieron: jamón, chipirones y raciones para compartir”, han declarado sobre este encuentro sorpresa.

En todo momento la familia actuó como si de unos turistas más se trataran y, como ha reconocido el dueño del establecimiento, aceptaron amablemente a inmortalizar el momento con el equipo de cocina: “Para nosotros es un orgullo”, ha reconocido entusiasmado.

En la fotografía compartida por el hotel restaurante “El Patio” han destacado la Princesa Leonor y la Reina Letizia. Las dos han aparecido con jersey de rayas complementarios. Sin embargo, ha destacado la ausencia de la hermana pequeña, la Infanta Sofía, pero esta no durará mucho ya que este jueves se espera que finalmente toda la Familia Real esté reunida de nuevo. La infanta se encuentra en estos momentos en Gales, donde tiene lugar su formación en el UWC Atlantic College. Este jueves dará por concluidas sus clases a las 18:00 de la tarde y se subirá a un avión con dirección a Madrid. No es de extrañar que en las próximas semanas aparezcan todos juntos disfrutando de un plan propio de la Semana Santa. La Princesa Leonor disfrutará de estos días de asueto hasta el 4 de abril, cuando volverá a la Academia General de Zaragoza. Por su parte, la Sofía disfrutará un poco más de sus padres hasta el 12 del mismo mes.