Si las faldas blancas son tendencia para primavera, esta de Mango de Violeta Mangriñán es todo lo que necesitamos en el armario

Violeta Mangriñán lo ha vuelto a hacer, y no, no es agotar la camiseta más hortera de Zara Kids, aunque no le gustara nada ayer que la denomináramos así. Lo que ha conseguido hoy la influencer valenciana es que caigamos rendidas a la tendencia de las faldas blancas que han vuelto para quedarse esta primavera, y nos parece un estilismo ideal para este Viernes Santo. Desde faldas satinadas en color crudo hasta faldas vaqueras largas en color blanco, lo que parece estar claro es que las faldas blancas serán las grandes protagonistas de la temporada primaveral. No las dejamos de ver en Instagram y TikTok, y ahora es Violeta la que nos ha hecho desear esta de Mango que no puede ser más elegante hasta con una bailarinas como la combina ella. Al recordar el desfile de otoño-invierno 23/24 de Prada es imposible no terminar pensando en alguna de sus faldas blancas. De hecho, la firma italiana decidió explorar todas las posibilidades de las faldas de color blanco, proponiendo faldas estilo New Look pero también las encontramos en versión más 'low cost' en Zara o Mango como esta de la influencer valenciana que ya le hemos visto a Victoria Federica en Sri Lanka.

Lo que está claro es que la falda blanca es la clave para vestir con mucho estilo esta primavera 2024. Y, hay opciones para todos los gustos. Por eso, de cara al entretiempo y la primavera, vas a conjuntar los tops de cuello alto, las camisas básicas o tus jerséis favoritos con la nueva tendencia en Instagram, estas faldas blancas tan elegantes como esta de Mango que Violeta Mangriñán ha combinado con un jersey con transparencias y bailarinas de red negras, también de la firma catalana. Un falda que justo la influencer ha combinado de la misma forma que lo ha hecho la marca con su modelo que podemos ver en la web, perfecto para primavera par un evento o ir a la oficina, porque no puede ser más elegante. Además, a nosotras nos parece un outfit ideal para los días que quedan de Semana Santa 2024.

Violeta con falda de Mango. @violeta

Falda evasé panel elástico, de Mango (69,99 euros)

Falda evasé. Mango

Una falda con la que Violeta Mangriñán nos deja clara la tendencia de las faldas blancas esta primavera 2024, y aunque la podemos encontrar en muchas tiendas, ella ha optado por esta versión de Mango con la cintura con panel elástico y vuelo en la falda.