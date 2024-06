De María García de Jaime a María Hernández, las invitadas mejores vestidas de la boda de la influencer Lucía Páramo

La familia Páramo está de fiesta. Por fin, ayer, 31 de mayo, la primogénita de la familia, Lucía, tras cuatro años de relación con Pascu, daba el 'sí quiero' en la ermita de Nuestra Señora de la Paz, ubicada en Alcobendas. Junto a todos sus seres queridos, Lucía Páramo deslumbraba con un precioso vestido que no ha dejado indiferente nadie, discreto y muy elegante. Entre todas las invitadas que han acudido a la celebración, han sido muchas quienes han destacado como la chicas mejores vestidas de una boda de este año, y es que sus looks de invitada perfecta han dado mucho juego y se convertirán en vestidos imprescindibles para nuestras bodas los próximos meses. Sin lugar a dudas, su cuñada, María García de Jaime, se ha coronado. Y lo ha hecho con un vestido de corte midi de tirantes y escote redondeado ligeramente encorsetado que cae en una voluminosa falda de estampado de flores y pavos reales en rosa. De la firma Zimmermann, María García de Jaime remataba el look con unas sandalias de tacón muy minimalista y pendientes largos, así como un bolso de mano que simula a un libro de páginas doradas. Sin lugar a dudas, un acierto absoluto. Tampoco podemos olvidarnos de la amiga y compañera de profesión de la novia, Lucía Páramo, María Hernández. Ella nos enseñaba, a través de un reels de Instagram, su vestido para la boda de Lucía. Se trata de un vestido de corte sirena y de falda a la cintura en color burdeos, muy minimalista y elegante, al más puro estilo 'Old Money'. Para rematar, joyas en dorado.

No han sido las únicas que han triunfado en esta boda tan especial para la familia Páramo. La hermana menor, Eva Páramo, ha optado por un vestido midi de cuello halter en tono mostaza con estampados florales en blanco, muy pequeños. La madre de la novia, Eva Rivas, espectacular, con un vestido color teja ajustado, de manga larga y volumen en el pecho que realza la figura y la estiliza. Sin lugar a dudas, estos vestidos y looks de invitadas son un acierto absoluto de cara a bodas a los próximos meses. ¿Qué tonalidades no dejaremos de usar para bodas este verano? Los tonos rojizos son un acierto absoluto, así como el buganvilla y los colores vibrantes. En cuanto al calzado, opta siempre por sandalias de tacón de estilo minimalista, dejando todo el protagonismo al vestido. Para la boda de Lucía Páramo y Pascu, todas las invitadas han lucido espectaculares. Con vestidos originales, elegantes y muy sencillos en los que el color es el protagonista, sin duda, hemos cogido inspiración para esta temporada de Bodas, bautizos y comuniones.

Estos han sido los looks de invitada de la boda que se celebró ayer de Lucía Páramo, hermana de Tomás Páramo, y Pascu.