María Pombo conquista Nueva York con el abrigo español de cuero vegano por el que no le paran de preguntar

Un abrigo verde de cuero vegano que está causando furor en Nueva York. Ya os decíamos ayer que María Pombo no asistirá hoy a los Premios Ídolo de Dulceida pero que sí que nos estaba dejando lookazos en la ciudad que nunca duerme. Después del mono denim, el total look blanco, ahora llega el abrigo verde de cuero porque el que no le dejan de preguntar por las calles de Nueva York, y no lo decimos nosotras, nos lo ha contado la propia María Pombo en sus Stories de Instagram. Un abrigo de la firma española Alameda, una etiqueta responsable y ‘queer’ creada por una una valenciana que ha trabajado para Zara Kids, C&A y Mango. Este año María está en Nueva York, pero según nos comentan, la excusa de este año sería que no está nada de acuerdo con la presencia de otra influencer que hizo una parodia de su documental 'Pombo'. Ausencia que con razón, ha molestado y mucho a Dulceida, ya que ella si que ha apoyado a María tanto en el 'Suavefest' como en la premier de su documental como Amazon Prime. ¿Mostrará esta tarde Dulceida su enfado? ¿O le restará importancia como el año pasado? Tampoco asistirá nadie del clan Pombo, y por la alfombra roja solo veremos pasar a Laura Escanes, Lola Lolita, Violeta Mangriñán o Marta Díaz, como destacables de las grandes influencers de nuestro país. Eso sí, María Pombo no irá a los Premios Ídolo, pero si nos está dejando grandes looks para copiarle para empezar la primavera en Madrid, aunque ella desde Nueva York.

Un abrigo verde de cuero vegano por el que a María Pombo no le dejan de parar en Nueva York para preguntarle de dónde es. Una forma de llevar la moda española al otro lado del charco. Se trata de este abrigo de cuero vegano con hombreras y bolsillos en verde de Alameda con fit oversized. Y según explican desde la marca, "esta prenda está hecha con tejido deadstock (sobrantes de otras marcas/tiendas). De este modo contribuimos a crear una industria de la moda circular y dando uso a tejidos que, de otro modo, pasarían a ser residuos".

María Pombo en Nueva York. @pablocastellano86

El look de María Pombo en Nueva York. @pablocastellano86

Abrigo de cuero vegano, de Alameda a la venta en Wow Concept (290 euros)

Abrigo de cuero. Wow Concept

Un nuevo día, y seguro que María Pombo nos deja más estilismos con todo el rollazo del mundo desde Nueva York, donde tanto Pablo y ella, están saliendo de su zona de confort y arriesgando con estilismos mucho más modernos a los que nos tienen acostumbradas.