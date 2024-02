La Reina de la elegancia es Carmen Lomana con transparencias y el abrigo de pelo más tendencia

La noche ha sido de alfombras rojas en Madrid, no solo de los Fotogramas de Plata 2023 con Belén Rueda o Úrsula Corberó, si no de la premier en Colón de la 'Reina Roja'. Y como siempre, nuestra reina de la elegancia ha sido Carmen Lomana derrochando elegancia como solo ella sabe pese al frío y el viento que volvía a hacer anoche en Madrid. La adaptación de la exitosa novela de Juan Gómez-Jurado llega a Amazon Prime Video este jueves, protagonizada por Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian, y los famosos no se han querido perder el gran estreno por todo lo alto en la capital de España. El fenómeno literario salta a la pequeña pantalla: 'Reina Roja', adaptación del bestseller de Juan Gómez-Jurado, es una de las series más esperadas de 2024 en Prime Video, y Carmen Lomana se ha convertido una vez más en la mejor vestida de un photocall como solo ella sabe, mezclando elegancia eterna, glamur y tendencias.

Por todo eso, Carmen Lomana ha vuelto a dar una lección de estilo conjuntando una falda midi negra de volantes de diferente tamaño, con un jersey con transparencias de cuello cisne y manga larga y un abrigo de pelo que no puede ser más tendencia este invierno 2024. Porque Carmen Lomana sabe de moda y sigue las tendencias, por eso no solo ha sacado del armario sus prendas y accesorios de estilo coquette, si no todos sus abrigos de pelo con la vuelta de esta prenda al máximo estilo. Una prenda de abrigo de esas que todas asociamos al fondo de armario de nuestras abuelas, pero que ahora ha vuelto con más fuerza para colarse en el armario de la temporada hasta de las chicas de 20 años. El abrigo de pelo es la opción perfecta para acompañar estilismos festivos, pero también se adapta a un día en la oficina.

Carmen Lomana derrochando elegancia. Gtres

Carmen Lomana con transparencias. Gtres

Una vez más, Carmen Lomana ha demostrado que no hay edad para lucir transparencias con elegancia como ella sabe hacer con maestría con otro estilismo suyo de invierno de esos que van directos a nuestra colección de inspiración favorita para los días que aún quedan de máximo frío este invierno. O lo que es lo mismo, si aún no tienes un abrigo de este estilo, ya estás tardando en sumarte a la tendencia.