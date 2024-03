María Pombo consigue agotar (en horas) la chaqueta de cuero cruzada de Zara que combina con pantalones efecto piel de serpiente

María Pombo es, sin lugar a dudas, una de las influencers y celebrities más icónicas de nuestro país. Tiene un estilo de lo más sencillo, elegante y muy cómodo, sumándose a aquellas tendencias que van acorde a sus gustos y personalidad. Por ejemplo, en la mayoría de las ocasiones, opta por prendas básicas de fondo de armario, como este look de pantalón vaqueros y camisa azul que María Pombo lució durante un fin de semana con sus hijos y familia en Santander, su ciudad favorita y donde veranea cada verano. También opta por blazers negras para ocasiones especiales, como esta blazer negra que María Pombo llevó para un programa de televisión, una prenda que todas tenemos en nuestro armario y que podemos ponernos en distintas ocasiones, tanto para un look muy formal como uno más casual. En la tarde de ayer, María Pombo nos dejaba un look perfecto para pasar una tarde tranquila con amigos, y es que ha sumado dos tendencias muy icónicas de este invierno 2024. Se trata, por un lado, de los pantalones animal print, en este caso, estampado de serpiente en color verde y lo ha combinado con una chaqueta de cuero de Zara que ha conseguido agotar en horas.

María Pombo es toda una referente para muchas chicas, pues inspira a muchas de sus seguidoras a vestir en su día a día. Con una docuserie de dos temporadas a su espalda, la joven se ha convertido en una gran celebritie conocida por toda la población española. En cuanto a moda se refiere, marca tendencias, como por ejemplo la cinta del pelo que María Pombo lució para uno de los desfiles de la Semana de la Moda de Milán, un peinado que todas las chicas de estilo 'Old Money' llevarían y que pronto se convertirá en el peinado estrella de esta primavera 2024. María Pombo tiene el poder de agotar una prenda por momentos y así lo ha hecho con una chaqueta de cuero cuyo diseño cruzado la convierte en una pieza de lo más especial.

Pantalón flare animal print, de Mango (39,99 euros)

Pantalón flare animal print Mango

Se trata de un look muy en tendencia e invernal, ideal para aquellos días en los que las temperaturas bajan y, por tanto, es momento de abrigarse. María Pombo ha acertado con esta chaqueta de cuero cruzada que ha conseguido agotar en horas, y no es para menos.