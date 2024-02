María Pombo ha dejado claro que la diadema de tela más barata es el accesorio viral entre las expertas en moda

María Pombo sigue dejándonos lookazos y triunfando en la Semana de la Moda de Milán, y también lo ha hecho con la diadema de algodón que nosotras llevábamos en nuestra adolescencia. María Pombo está de un arriesgado, y de un moderno, que no se lo cree ni ella. Si el lunes en 'El Hormiguero' nos lo demostró con el vestido más corto de estampado de leopardo que podría rozar la estética más choni, ahora lo hace por las calles de Milán recuperando la tendencia más arriesgada y polémica de 'no pants'. Y ahora también con el accesorio para el pelo más barato y viral de los últimos meses. Bella Hadid comenzó a lucir las clásicas diademas de tela sin cesar, Tik ok auguró que serían el accesorio estrella de 2024 y, ahora, las expertas en moda de Copenhague y París confirman que la clásica diadema de la infancia regresa por todo lo alto como María Pombo la ha lucido en Milán.

Parece que la diadema de tela negra de María Pombo se está convirtiendo en el accesorio favorito de las españolas que mejor visten como ella. Y sí María ya la ha lucido, no tenemos dudas de que no la vamos a dejar de ver en las próximas semanas por las calles de España. Además, ya está disponible la segunda temporada de 'Pombo' en Amazon Prime Video. Así que puede ser un buen plan de viernes o de fin de semana, además de irnos a comprarnos una diadema como la suya.

Hablamos precisamente de las clásicas diademas de tela, generalmente en color negro, que todas llevamos en la infancia y que se ha llevado el título del accesorio más repetidos en el street style de Copenhague, Berlín y París. Y ahora María Pombo lo ha lucido en el desfile de Max Mara en París.