María Pombo tiene el look más sencillo y elegante apto para ir a la oficina este febrero

María Pombo está pasando el fin de semana junto a su familia en Cantabria, lugar de veraneo de la familia Pombo desde siempre y uno de los más especiales para ellos. La familia, que se escapa cada vez que puede a este lugar de ensueño, nos está dejando estampas de las más bonitas que nos tienen a todos emocionados. María Pombo está en uno de los momentos más bonitos de su vida y lo está celebrando, además, con su hermana, Marta Pombo y su sobrina Martina. Ambas hermanas, amantes de la moda, nos han enseñado sus propuestas de looks para días de descanso y desconexión aunque, son tan elegantes y atemporales que podríamos llevarlas incluso para ir a la oficina. En el caso de María Pombo, ella tiene un estilo muy sencillo, básico y muy clásico, por lo que, para una tarde dando un paseo por la playa junto a su hijo Martín, la joven apuesta por unos pantalones vaqueros y, como joya de la corona, una camisa de estilo romántico en azul marino. Se trata de una camisa de su firma Name The Brand, con mangas un tanto abullonadas y tejido grueso, lo que la convierte en una camisa rígida y con mucho cuerpo.

María Pombo no deja de sorprendernos con cada look que nos enseña en sus redes sociales, pues en los últimos meses nos ha dejado looks que no han pasado desapercibido por su elegancia, sofisticación y ese toque en tendencia que tanto la caracteriza. Hace unas semanas volvía a Cantabria y nos enseñaba otra propuesta mucho más abrigada, dado que las temperaturas bajaron considerablemente. El look en cuestión estaba compuesto por jeans -la prenda predilecta en el armario de todas- y un jersey beige, María Pombo culminaba su look con una pinza en el pelo carey, uno de los accesorios más icónicos de la temporada. Sin embargo, para esta ocasión, ha apostado por un look más elegante que todas podemos llevar de cara a la oficina, una camisa de su propia marca de ropa que, junto a un pantalón de pinza beige y unas bailarinas, crearemos un look sencillo, elegante y muy sofisticado, Sin más que añadir, María Pombo se posiciona como una de las influencers mejores vestidas del país.

Blusa andrea navy blue, de Name The Brand (63,00 euros)

Un look muy acertado para pasar el día en familia.