María Pombo: “En diez años me encantaría volverme a casar con Pablo y que nuestros hijos nos acompañaran”

Con más de 3 millones de seguidores en Instagram, María Pombo es una chica con suerte. Y no lo decimos nosotros, lo dice ella. Concretamente, hace referencia al “síndrome de la chica con suerte”, un concepto viral en TikTok que la influencer cree firmemente que la representa. Se trata de un estado mental que hace alusión a la idea de que si repetimos que somos personas con suerte, nos pasarán cosas positivas. Y sin duda, a María Pombo le está funcionando. Porque en esa montaña rusa de emociones que es su vida narrada a través de Instagram, ahora presenta su nueva colección de joyas con Agatha Paris, ‘Lucky’. Un conjunto de amuletos con referencias importantes en su vida, para que sus millones de seguidores, también puedan hacer suyos y la suerte les sonría como a ella.

Afortunada en su vida personal y laboral, María Pombo, que se ha visto envuelta injustamente estos días en una nueva polémica, deja claro que nadie debería compararse con la vida del otro. Y menos en Instagram. En LA RAZÓN hemos aprovechado este momento para sentarnos a charlar con ella, de la boda de su hermana Marta Pombo, su vida y sus sueños de futuro. ¡No te lo pierdas!

¿Qué tal María? Han sido unas semanas de emociones intensas, la boda de Marta, y ahora presentando su nueva colección con Agatha Paris.

Sí, qué locura. Septiembre y octubre siempre son meses intensos para nosotros, pero más si le sumas la boda de mi hermana, pues mucho más. Sobre todo, están siendo unas semanas intensas a nivel de sentimientos, aún tenemos resaca emocional. Fue una boda muy emotiva de principio a fin.

Además, sus hijos, Martín y Vega, tuvieron un papel muy importante en la boda.

Fue monísimo, además no lo habían ensayado. Marta me preguntó si lo habían practicado, pero no tenía carrito para practicar, así que yo pensé que era mejor dejarlo en el momento y que pasara lo que tuviera que pasar. Y lo hizo genial (risas). El dijo yo sigo, y llegó hasta el final tan tranquilo. La verdad es que lloré bastante al ver ese momento, no podía parar de llorar.

¿Os dieron ganas de volver a casaros y que lo puedan vivir ellos también?

¿Te imaginas? ¡Ojalá! Me encantaría, yo le he dicho a Pablo, que a los diez años de matrimonio nos volvemos a casar y nos acompañan Martín y Vega. Bueno, y si viene algún hijo más, también.

Tengo que decirle que en la redacción le dimos el título de la invitada mejor vestida de la boda con ese maravilloso diseño de Redondo Brand con el que salió de su zona de confort.

¡Ay qué ilusión! Sí, la verdad es que sí. Me cuesta normalmente salir de mi zona de confort a la hora de vestir, pero al ser una boda civil, y no ser una boda en una iglesia, decimos que era el momento para hacerlo. Hay veces que cuando uno arriesga, gana, y la verdad es que tuve bastantes comentarios positivos. Además, iba muy cómoda y encima me lo hizo mi Jorge que no puedo ser más feliz de ir vestida de él.

Es que está claro que ir con un diseño de Jorge Redondo, es siempre acertar.

Exacto, ya es acertar. Nunca puedes fallar si vas de Redondo. Y la verdad es que no pasé frío pese a la bajada de temperaturas en Madrid. Porque justo el diseño lo hicimos hace dos semanas, con las temperaturas tan altas que hacía, y yo iba vestida de verano. Pero bueno, por suerte, no pasé nada de frío. Yo creo de la felicidad y de no parar, ni lo noté.

Y hablando de suerte, ‘Lucky’, su nueva colección de joyas con Agatha Paris que nos está presentando. Pasamos del ‘rodeo’ a la ‘suerte’.

Llevo mucho tiempo diciendo a mis amigos que soy una chica con suerte, todo me sale bien, siento que soy muy afortunada. Lo digo siempre, y quería plasmar eso en una colección de joyas. Se nos ocurrió hacerlo en forma de amuletos que la gente puede ir coleccionando con los que más les representen. Me parece muy yo esta colección.

Viendo la colección podemos ver ‘charms’ como el del número ‘22’ que es muy especial para usted, o el de ‘Ohana’ que significa familia. ¿Cuáles son sus favoritos?

Es que tengo mucho favoritos. Por supuesto el de ‘Ohana’, que es mi familia, o el de los patitos que representan a mis hijos, y cada persona puede añadir los hijos que tenga. Aunque también está el de la mochila, que creo que en redes sociales es muy importante tenerlo presente y saber que cada persona tiene una mochila y carga con sus problemas, aunque no se vean. Por eso, es muy importante tratar al de enfrente como te gustaría que te trataran a ti. Aunque creamos que la persona que estamos viendo en redes sociales es la más afortunada del mundo, todos tenemos nuestros problemas que nos hacen sufrir. Además, este amuleto de la mochila es 100% solidario y se recoge todo para la Esclerosis Múltiple.

Su frase estrella en redes es, “nunca jamás compares tu felicidad, tu cuerpo, tus relaciones, ni tus metas en la vida con nadie”. Siente presión cuando hay niñas y adolescentes que comparan su vida con la suya o qué aspiran a ser como usted.

Sin quererlo somos un ejemplo, aunque no debería ser así. Yo misma me comparo con mucha gente, y siempre que me doy cuenta que lo estoy haciendo, me digo a mi misma que deje de hacerlo. Al final en redes sociales sacamos nuestro trabajo, o la parte buena de nuestra vida. No enseñamos lo que nos hace sufrir, o nos hace inseguros, entonces creo que es importante que nadie se compare con nadie. Cada uno tenemos nuestros tiempos en la vida.

María Pombo presenta su nueva colecció de Agatha Paris. Ángel Jimenez

Sus hermanas, su marido en parte, también se dedican al mundo de las redes sociales. Si en futuro tus hijos vienen y te dicen, “mamá, quiero ser influencer”. ¿Qué les dirías?

Pues les diría que genial. Lo importante es que sean felices y les apasione lo que hacen. Como han hecho mis padres conmigo.

María Pombo soñaba con ser madre desde pequeña, ahora cuál es su próximo sueño.

No tengo ningún sueño tan claro, porque lo que estoy viviendo ya es un sueño. Seguir haciendo lo que hago, disfrutar de mis hijos y que todos sigan sanos y felices. Ese es mi mayor sueño.