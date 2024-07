De María Pombo a Eugenia Silva, los vestidos más bonitos para el sueño de una noche de verano en Mallorca

De Formentera a Madrid, y ahora Mallorca. El inicio de julio está siendo de viajes para María Pombo, si el pasado fin de semana desconecto en la isla con su marido y amigos, ahora ha viajado a Mallorca por trabajo. Y es que el Hotel de Mar de Mallorca está de celebración. El establecimiento, que forma parte del grupo Gran Meliá, cumple 60 años de historia convertido en el destino preferido de las familias reales, aristócratas y artistas internacionales. En el marco de su aniversario, da comienzo a una nueva era inaugurando el Bombón Pool Club, creado por Alberta Ferretti, icono de la moda y el diseño. Y ahí no solo hemos visto a María Pombo, si no también a Eugenia Silva o Malena Costa con los looks de ensueño para las noches de verano.

Eugenia Silva ha derrochado estilo como hace siempre con un vestido largo de Alberta Ferreti marrón en gasa de seda orgánica, con drapeados y anillos que decoran el corpiño. Las largas cintas se recogen en la espalda con románticos lazos y la silueta cae fluida y ligera

Eugenia Silva. Gtres

María Pombo, que según ha explicado en sus Stories de Instagram, se ha llevado el mejor look, ha lucido un conjunto negro compuesto por dos piezas, falda y top de espejos. Sin salir de su zona de confort, apostado de nuevo por el negro.

María Pombo. Gtres

Malena Costa con un vestido que nos traslada más a la isla, en color blanco, de estilo camisero de lo más elegante.

Malena Costa. Gtres

El Bombón Pool Club promete convertirse en uno de los lugares de referencia de los veranos baleares, marcado por el gusto y el diseño de la italiana