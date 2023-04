María Pombo ha fichado la blusa estampada de Mango con la que irás cómoda y a la moda a diario

No todas las influencers se encuentran en Sevilla disfrutando de la Feria de Abril, que ya ha dado el pistoletazo de salida y está dejando unos looks de flamenca y de invitada perfecta que no tienen desperdicio. Pero para qué mentir, podemos decir que la lista es muy prolongada y va desde Victoria Federica, que no se quita el chaleco boho más en tendencia ni para la pedida de su amiga con las zapatillas más cómodas, hasta Violeta Mangriñán, que ya nos ha regalado maravillosas ideas para impresionar en esta especial cita que está teniendo lugar en la capital hispalense estos días, como cuando se puso el traje bordado rojo de Mango que nos conquistó a todas, sin excepción. Eso sí, todavía hay relevantes referentes de estilo que aún no se han pasado por el recinto ferial que nos siguen inspirando desde Madrid con sus mejores looks que querremos copiar, sí o sí, durante esta primavera 2023 porque son los que arrasan en Instagram y están integrados por las prendas más en tendencia que tienen una larga lista de espera en nuestras tiendas favoritas. De hecho, después de que Amelia Bono sucumbiera a la sudadera de Pull&Bear que tú también querrás ponerte con tus zapatillas favoritas, las New Balance, ha sido María Pombo, que ya demostró que tiene el vestido midi más básico y atemporal de Zara, la que ha fichado la blusa estampada de Mango que es preciosa y con la que podremos ir cómodas y a la moda a diario. ¡Seguro que es justo lo que estábamos buscando para añadir en tu armario esta primavera!

Porque sí, numerosas influencers están demostrado que hay mucho más allá de los vestidos de flamenca y de invitada perfecta en estos últimos días de abril, y María Pombo, que ya lució el vestido de crochet de Mango más boho y precioso de la nueva temporada, ha sido, sin duda, una de ellas con la blusa estampada de Mango con la que irás cómoda y a la moda a diario. La creadora de contenido madrileña, de 28 años, lucía esta pieza totalmente en tendencia e ideal para esta primavera 2023 con un peto vaquero apto para embarazadas, ya que María Pombo está esperando a su segunda hija, Vega, que vendrá al mundo este verano. Un look muy favorecedor perfecto para un día relajado que podríamos combinar, sin ningún problema, con las sandalias doradas favoritas de Carmen Lomana que ha mostrado de maravilla en la Feria de Abril con un vestido verde.

Blusa manga abullonada estampada, de Mango (25,99 euros)

Blusa con mangas abullonadas estampada de Mango. Mango

Y tú, ¿ya estás pensando en incluir en tu armario de primavera la blusa estampada de Mango que ha fichado María Pombo? La necesitarás para ir cómoda y a la moda a diario esta nueva temporada. ¡Palabra de influencer!