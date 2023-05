María Pombo no lleva alpargatas de cuña con el vestido corto que adoran las chicas francesas, sino sus botas cowboy más tendencia

Vestidos de primavera hay muchos, pero no todos tan bonitos como el que acaba de estrenar María Pombo en la recta final de su embarazo. Un diseño de esos que grita primavera por los cuatro costados y que es todo lo romántico que le podemos pedir a la primavera. Un vestido de Maje, la firma francesa que aman las chicas de París y que cada vez tiene más acogida entre nuestras influencers patrias. En más de una ocasión las hemos visto elegir el mismo diseño, como el vestido de Sandro con estampado de flores azules que han llevado Doña Letizia y Victoria de Suecia, o apostar por las mismas firmas Kate Middleton y la Reina Letizia adoran Massimo Dutti y Zara se repite en el armario de casi todas. Pero desde hace tiempo hay una firma que se ha colado entre las favoritas no solo de las Reinas, sino también de las Princesa: Maje. Doña Letizia también ha recurrido en diferentes ocasiones a la firma francesa para escoger sus estilismos, entre otras prendas, un vestido verde con estampado de flores de Maje que ya ha repetido en varias ocasiones. Una firma que no solo aman las royals, también María Pombo que acaba de estrenar este vestido de lo más primaveral y que además está rebajado en la web de la marca.

Los vestidos blancos con motivos bordados multicolores de flores o figuras geométricas se han convertido en una de las grandes apuestas de las prescriptoras de estilo de cara a esta temporada. Y María Pombo ha optado por este vestido muy corto en color lila con bordados y volantes, que es puro romanticismo y que ha estrenado con botas cowboy, también de Maje. Un calzado que la propia María ha confesado que ya casi no le entra, o lo que es lo mismo, cada vez estamos más cerca de ver la carita de Vega, su segunda hija después de Martín.

Vestido corto de algodón bordado, de Maje (rebajado a 252 euros)

Vestido bordados. Maje

Un vestido de bordados que no nos extrañaría verlo lucir a la Infanta Sofía o a la Princesa Leonor este verano en Mallorca con alpargatas.