Hablemos del poder ‘efecto tipazo’ del vestido de fiesta cut out de María Pombo que querremos ponernos todas (las embarazadas también) esta primavera con taconazos

Por si aún lo dudabas, María Pombo confirmó ayer que sí hay un vestido de fiesta cut out perfecto para las embarazadas por raro que parezca. Y especialmente para todos los incrédulos, diremos que la misma influencer, que está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida durante el embarazo de su hija, Vega, lo lució de maravilla en un evento de la firma Christian Louboutin en Madrid. Una agradable velada en la que estuvo muy acompañada por su inseparable amiga, también creadora de contenido, María Fernández-Furbies. Estamos hablando en todo momento de una prenda muy sofisticada que, obviamente, se quitará el próximo lunes para ponerse su traje de chulapa y así cumplir su reivindicación más viral. Un diseño que ya podrían haber elegido los representantes de Eurovisión 2023 en Liverpool, ya que les podría haber salvado del aprobado raspado en nuestro juicio estilístico. Eso sí, Blanca Paloma, la representante española, no lo necesitó, ya que brilló con luz propia con su look de arquera 'fashion'. Antes de que Rihanna trajera al mundo a su primer hijo, había unas normas establecidas casi inamovibles sobre la forma de vestir de las mujeres premamá que la cantante y empresaria se encargó de romper en pedazos con unos looks en tendencia en los que hacía culto a la tripa de embarazada marcándola o incluso mostrándola. Una arriesgada forma de vestir que María Pombo ha incorporado sin miedo en su última aparición pública con el vestido de fiesta cut out con poder 'efecto tipazo' perfecto también para las embarazadas.

Había que asistir a la cita de punta en blanco, un difícil cometido que María Pombo consiguió con creces gracias a esta pieza de la diseñadora Anna October que no se encuentra disponible en la página web de la diseñadora pero de la que sí hemos encontrado un modelo similar. Sí, la influencer deslumbró como ninguna en el photocall del evento con este vestido de fiesta cut out de terciopelo negro que es largo y cuenta con un discreto escote asimétrico. Lo combinó con un collar de Rabat Jewelry y unas eternas sandalias negras con tacón moderado. El resultado es sencillamente insuperable.

Vestido cut out, de Anna October (675 euros)

Vestido cut out de Anna October Anna October

Aunque si hay algo que tenemos que destacar, aparte de su vestido de fiesta cut out con poder ‘efecto tipazo’ que querremos todas (las embarazadas también), sería su look beauty. María Pombo eligió un maquillaje discreto con labios rojos y una melena pulida y lisa de la que se metió los mechones delanteros detrás de sus orejas para rematar.