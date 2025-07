María Pombo tiene el mono premamá más cómodo (y estiloso) para veranear en el norte y sabemos dónde conseguirlo

María Pombo continúa disfrutando de sus vacaciones en Cantabria y nos vuelve a inspirar con uno de esos looks premamá que combinan comodidad, estilo y funcionalidad a partes iguales. En su última publicación en redes sociales, la influencer aparece paseando con su hija por el Parque de la Naturaleza de Cabárceno luciendo un mono de rayas que ha llamado la atención por su diseño relajado, su tejido ligero y su capacidad para adaptarse al cuerpo durante el embarazo sin renunciar al estilo. Una vez más, demuestra que se puede estar embarazada y seguir vistiendo con personalidad.

Este tipo de jumpsuits se ha convertido en una opción muy popular entre futuras mamás que buscan piezas versátiles, fáciles de llevar y que no comprometan ni el confort ni el estilo. El diseño firmado por Himba cumple con todos esos requisitos y, además, es una inversión que puede aprovecharse incluso después del embarazo. Su estética atemporal y su calidad de confección hacen que no se limite únicamente a la etapa de gestación, sino que se convierta en un básico de fondo de armario para cualquier primavera o verano.

El perfecto look premamá para un verano en el norte

La prenda en cuestión es el modelo Trifle Jumpsuit de la firma Himba, a la venta en la tienda The Feeting Room por 175,95 euros. Confeccionado en un 97 % de algodón y un 3 % de elastano, este mono combina la transpirabilidad de los tejidos naturales con un punto de elasticidad que lo hace perfecto para acompañar los cambios del cuerpo sin oprimir. Su patrón recto y sin mangas, junto a las rayas verticales en azul y blanco, estiliza visualmente la silueta, alargando las piernas y afinando el torso. Además, incorpora costuras vistas que le dan un toque moderno y sutilmente industrial, muy en sintonía con las tendencias actuales de moda utilitaria.

El look de María Pombo. @mariapombo

María Pombo lo ha combinado con sandalias planas negras y gafas de sol de pasta negra, un look cómodo y todoterreno ideal para recorrer caminos rurales y disfrutar de la naturaleza con niños pequeños. El recogido en coleta alta aporta frescura al conjunto, y el gesto de naturalidad con el que posa con su hija refuerza ese estilo cercano y familiar que tanto la caracteriza. Lejos de los estilismos forzados, este mono demuestra que una sola prenda puede resolver cualquier día de verano, tanto si estás embarazada como si no.

Mono rayas. Himba

A día de hoy, el mono sigue disponible en la talla S, aunque su disponibilidad es limitada. Si algo caracteriza a los looks de María Pombo es su capacidad para agotar existencias en tiempo récord, por lo que quienes quieran replicar este look premamá tan ideal no deberían pensárselo demasiado.