María Pombo confirma su embarazo con un bikini blanco en la playa: “Tengo todo lo que quiero”

María Pomboha vuelto a emocionar a sus seguidores con una noticia que ha convertido sus vacaciones en Cantabria en un recuerdo inolvidable. A través de un vídeo publicado en su perfil de Instagram, la influencer ha confirmado que está embarazada de su tercer hijo junto a Pablo Castellano. Y lo ha hecho a su estilo: con naturalidad, belleza y un toque de simbolismo muy especial. La influencer ha compartido un vídeo familiar en Cantabria en el que presume de embarazo luciendo un bikini blanco con el mar de fondo

En las imágenes, María Pombo aparece caminando por la orilla del mar, de espaldas, junto a su marido y sus dos hijos, Martín y la pequeña Vega. Luciendo un bikini blanco de corte clásico, Pombo sostiene a su hija en brazos mientras deja ver su ya abultada tripita de embarazada. Una estampa de lo más tierna que termina con un beso a Pablo y una frase que ha puesto la guinda al anuncio: “I had a dream… I got everything I wanted” (“Tuve un sueño… tengo todo lo que quiero”).

Un bikini blanco para anunciar la mejor noticia

El look de María Pombo no podía ser más simbólico. El bikini blanco de estilo minimalista y diseño atemporal no solo resalta su figura, sino que representa esa pureza y felicidad serena con la que está viviendo esta etapa. El top de tirantes finos y las braguitas con lazadas laterales forman un conjunto ideal para embarazadas, cómodo, favorecedor y muy elegante. La escena se grabó en una de las playas de Cantabria, el mismo lugar donde años atrás Pablo Castellano le pidió matrimonio. Una localización que no ha sido elegida al azar, ya que la familia Pombo veranea allí desde que las hermanas eran niñas y recientemente han celebrado también el bautizo de las gemelas de Marta Pombo.

Aunque algunos medios se adelantaron a la noticia, María ha querido dejar claro que este momento lo ha querido compartir en sus propios términos. “Nuestra exclusiva, para nuestra familia, amigos y vosotros”, escribió en su perfil, haciendo referencia a la filtración que días antes había publicado la revista ¡Hola! y que levantó sospechas sobre si se trataba de una filtración controlada.