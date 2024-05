María Pombo tiene el vestido más básico que nosotras combinaremos con alpargatas este verano

María Pombo se ha ido de noche de chicas con el vestido en tendencia e infalible que tienen todas lasinfluencers. Como era de esperar, esta noche de viernes ha estado reservada para celebrar el cumpleaños de María Fernández Rubíes. Su mejor amiga, María Pombo, no ha dudado en acudir a dicha celebración tras la grabación de los totales de la tercera temporada del documental 'Pombo' que pronto podremos ver en Prime Video. Una de las creadoras de contenido que hemos echado en falta ha sido Marta Pombo, que en estos momentos se encuentra en Bizkaia con su familia tras celebrar el reciente gender reveal. Hemos visto tanto a María Fernández Rubíes como a María Pombo con total looks en negro, una opción de lo más socorrida cuando no sabemos cómo vestirnos y asegurarnos el éxito. Por un lado, la cumpleañera ha lucido un vestido con cut-out en el escote (un estilismo muy similar al que llevó en la fiesta de Mó de Multiplicas) combinado con botas cowboy. Por otro lado, María Pombo se ha decantado por un outfit con el que ya le hemos visto de fiesta, pero que sigue siendo tendencia. Nos estamos refiriendo al típico mini vestido básico en negro con el añadido del cinturón y botas polainas de Zara. Desde la temporada pasada, este tipo de vestidos son uno de los más comunes entre las influencers, como Rocío Osorno que se hizo con uno similar de la misma marca española.

Tenemos claro que los vestidos son un imprescindible para la temporada de primavera-verano 2024. Durante esta época del año siempre recurrimos a todo tipo de vestidos de lino, fluidos o como ahora los de globo. La principal razón es porque son fáciles de combinar, cómodos y rápidos para vestirnos. De la misma manera que solemos recurrir a los vestidos de invitada para las bodas de estos próximos meses, también recurrimos a este tipo de prendas para salir de fiesta por Madrid. Indiscutiblemente, la combinación de vestido corto con botas altas es de las únicas que nunca fallan y siempre sientan bien a todas las mujeres de todas las edades. Aunque la fiebre de los vestidos con cinturón está presente desde el otoño, las marcas españolas de confianza, como Zara o Mango, siguen lanzando nuevos modelos que prometen triunfar tanto en primavera como en verano. Y se pueden llevar con botas cowboy, bailarinas con calcetines o alpargatas.

Maria Pombo en el cumpleaños de María Fernández-Rubíes. @soycarmenpe

María Pombo vuelve a mostrarnos este vestido con cinturón combinado con botas polainas de Zara para convencernos de que es el combo perfecto para salir de fiesta con tus amigas. Las chicas más pijas de Madrid ya lo tienen, ¿te sumas a la tendencia?