Marta Pombo ha elegido este conjunto de marca española para su 'gender reveal' que tendremos que esperar a ver en Prime Video

Marta Pombo y Luis Zamalloa han anunciado que están esperando dos niñas y han revelado sus nombres. La pareja, que lleva tres años juntos y medio año casados, forman una bonita familia junto a Matilda, su hija de un año y medio, a la que muy pronto se unirán María y Candela. Nombre obviamente que le ha hecho mucha ilusión a su hermana, María Pombo, pero poco más hemos podido ver de este 'gender reveal', además de sus looks, porque tendremos que esperar para ver todo en la tercera temporada de 'Pombo' en Prime Video. Cosa, que obviamente, ha generado mucha polémica y malestar entre sus seguidores en redes sociales, a los que no están haciendo participes últimamente de nada, para facturar por todo con su documental. La diseñadora e influencer María de la Orden con su estilo parisino siempre romántico y especial es fuente de inspiración para las que no se conforman con outfits minimalistas, y para las chicas más pijas y clásicas como Marta Pombo, y de esa firma es el look que ha elegido para desvelarnos que está esperando dos niñas. Es decir, va a tener tres pequeñas en su familia, como ella con sus hermanas Lucía y María.

Marta Pombo no ha anunciado hasta ahora el sexo de los bebés porque quería reunir a la familia al completo para anunciarlo durante el rodaje de la serie de Amazon Prime, Pombo. A su vez, la influencer comentó que no podríamos ver el 'gender reveal' de los bebés, pues ese contenido saldrá exclusivamente en la tercera temporada de la serie familiar. Pero lo que tenemos claro es que con el estilismo elegido ya les estaba dando una pista a sus familiares con este conjunto rosa con nido de abeja de María de la Orden. De Kate Middleton a Amelia Windsor. Esta técnica vuelve a las corrientes de moda de la temporada e inunda los diseños en diferentes siluetas y estampados que ya han conquistado a los armarios reales más aplaudidos. Y a nosotras no nos puede gustar más, porque siempre nos traslada a nuestra infancia. El nido de abeja ha conquistado todo armario real y se ha instalado en los estilismos de las mujeres más buscadas tanto en sus apuestas informales como en las más festivas. Si esta técnica de bordado alcanzó su esplendor en los años 80, ahora vuelve a ser una de las opciones preferidas en las colecciones de primavera/verano en diferentes versiones porque el nido de abeja lo podemos encontrar en diferentes zonas de cualquier silueta, y como demuestra Marta Pombo, también es ideal para embarazadas.

Marta Pombo y su look español. @mpombor

Un conjunto rosa con nido de abeja que le vamos a copiarle a Marta Pombo estemos o no embarazadas esta primavera.