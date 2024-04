El vestido de brillos de María Fernández-Rubíes es todo lo que necesitas para una noche de fiesta con amigas

María Fernández-Rubíes es pura inspiración para muchas chicas que tienen un estilo muy parecido y buscan en ella una referencia a la hora de vestir. La influencer tiene un estilo de lo más sencillo, cómodo y muy elegante, sumándose a aquellas tendencias que van acorde a su personalidad y estilo de vida. Por ejemplo, fue una de las primeras influencers en llevar la falda de globo, y es que esta es una de las prendas que están más en tendencia y que esta primavera no dejaremos de usar con un tank top. Otra de las prendas que no pueden faltar en su armario son los vestidos sencillos de tirantes de corte midi en estampado 'animal print', María Fernández-Rubíes es una gran amante de este estampado y también lo ha llevado en otro tipo de prendas como en pantalones, faldas y, por supuesto, en bailarinas. Con la llegada de la primavera, nuestro armario se transforma y buscamos prendas más cortitas y fluidas. Por ello, María Fernández-Rubíes nos propone un look que nos ha enamorado y que todas las amantes de la moda querremos usar en nuestras noches de fiesta con amigas. Se trata de un vestido de brillos de Zara de tirantes muy cortito que es perfecto para llevar con tacones de plataforma.

María Fernández-Rubíes ha lucido su vestido con unos stilettos en color nude pero, si queremos, podríamos llevar unas sandalias de tiras de tacón. Sea como sea, esta prenda que nos enseña la influencer es un básico de fondo de armario que todas deberíamos tener en nuestro armario cuando las temperaturas ascienden, pues lo podemos combinar con un sinfín de accesorios y es tan elegante que serás el centro de todas las miradas. Ella ha optado por joyas minimalistas, dejando todo el protagonismo al vestido pero, si queremos añadir unas joyas, lo ideal sería en tonos platas y muy discretas, ya que la prenda tiene todo el peso. Tanto para un evento como para una noche de cena y posterior fiesta, este vestido es todo lo que podemos pedir. Así que, si estás pensando en hacerte con un vestido como este, corre a Zara antes de que se agoten.

Vestido tachas ZW Collection, de Zara (89,95 euros)

Perfecto para las noches de fiesta con amigas esta primavera y verano, este vestido de Zara se convertirá en un imprescindible en nuestro armario para llevar con tacones y chaqueta negra.