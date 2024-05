La sobrecamisa beige que nos salvará en más de una ocasión esta primavera la tiene María Pombo y la lleva con pantalones blancos

María Pombo nos ha conquistado con un look de lo más sencillo, todoterreno y versátil que ha lucido durante sus vacaciones de puente en Cantabria. Ha pasado unos días junto a sus amigos y compañeros de profesión en 'Casa Vaca', así ha denominado a su casa soñada en Cantabria. La joven, que tiene un estilo de lo más básico, cómodo y muy resultón, no deja de sorprendernos con cada look que nos enseña en sus redes sociales, pues, en la mayoría de las ocasiones, apuesta por prendas que está al alcance de todas y que podríamos llevar en nuestro día a día. Si bien es cierto que para eventos y ocasiones más especiales recurre a looks mucho más elegantes y sofisticados, para su día a día, prefiere prendas más cómodas y atemporales. Por ejemplo, para estas vacaciones, nos enseñaba la prendas más parisina y atemporal que todas tenemos en nuestro armario, un jersey de rayas azul y blanco que María Pombo lucía con unos vaqueros, vaqueros ajustados a los que María Pombo recurre casi siempre para ir cómoda y lo conjunta con camisas blancas. Para esta ocasión, un día de playa con amigos, la joven influencer ha apostado por una sobrecamisa beige crudo al que le ha añadido unos pantalones blancos tipo baggy y, como toque de color, un cinturón de cuero marrón chocolate.

María Pombo es pura inspiración para muchas chicas, quienes la siguen no solo por el estilo de vida, su transparencia y simpatía, si no también por el estilo tan desenfadado, sencillo y cómodo con el que viste. Hace unas semanas pasaba unas vacaciones de ensueño en un crucero por Miami, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, dejándonos looks que no pasaron desapercibidos y que seguramente todas queramos llevar este verano en nuestras maletas de viaje. Ella nos enseñaba un vestido 'animal print' muy fluido ideal para las vacaciones aunque, nosotras, si queremos llevarlo ya, podremos combinarlo con unas bailarinas. Sin más que añadir, este look de María Pombo de sobrecamisa beige crudo y pantalón blanco es un acierto absoluto para pasar una tarde agradable con amigos en el mar este mes de mayo.

Sobrecamisa básica, de Pull & Bear (29,99 euros)

Sobrecamisa básica Pull & Bear

Dos prendas básicas de fondo de armario, María Pombo ha acertado para pasar unos días agradable junto a su familia y amigos en Cantabria.