Mariló Montero se adelanta a la Feria de Abril 2025 con la camisa de lunares que nunca falla

Feria de Sevilla 2025, esta es la fecha de celebración definitiva. Pese a ser mundialmente conocida como la Feria de Abril, en 2025 no será tal cual. La festividad tendrá lugar del 6 al 11 de mayo, y nosotras después de ver este look de Mariló Montero en 'Espejo Público', tenemos claro que necesitamos una camisa de lunares de lo más tendencia para ir a Sevilla este mes de mayo para pasearnos por sus casetas. Una prenda muy favorecedora que supone un acierto en cualquier look de día que requiera de cierta elegancia, pero también en eventos más especiales marcados en rojo en el calendario más cercano como puede ser una boda. Un comodín para mujeres de más de 50 años que busquen sumar una pieza llamativa al armario.

Y es que Mariló Montero ha vuelto a confiar en el que fuera el estampado favorito de Lady Di luciendo un estilismo que puede inspirar a las mujeres con estilo que huyen de los clásicos vestidos en la inminente Feria de Abril. El estampado de lunares es una de esas tendencias que se mantiene intacta temporada tras temporada. Ya sea en mayor o menor medida, pero esta primavera con más fuerza que nunca.

La camisa de lunares perfecta para la Feria de Abril

El de Mariló Montero no es solo un look perfecto para la infinidad de eventos marcados en rojo en esta primavera que acaba de dar el pistoletazo de salida, también una firme alternativa para la Feria de Abril. Y se sitúa como una opción perfecta para quienes huyen de los vestidos o no quieren vestir de flamenca, en el sentido más literal. Si bien se trata de un print con mucha historia, favorito de iconos de moda como Lady Di y Kate Middleton, también se distingue por ser una tendencia atemporal que temporada tras temporada adquiere un hueco dentro de nuestro armario, especialmente del estival. Además, nos transporta a Andalucía y a todo nuestra cultura más española.

Mariló Montero. Instagram

Una camisa que es perfecta si no quieres ir vestida de flamenca, pero si con ese toque tan de moda andaluza, como son los lunares. Si los años treinta consagraron a los lunares como un must-have del vestuario, sobre todo en formato micro y sobre fondos oscuros, los cincuenta despejaron el camino para su mayor versatilidad, celebrándolos en la moda, como hicieron modistos de la talla de Christian Dior a Cristóbal Balenciaga, en el cine y en el arte.